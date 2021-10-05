Вдовец Прохор Шаляпин после смерти жены-миллионерши пришел рыдать к Малахову

Прохор Шаляпин убит страшным известием о смерти жены-миллионерши Татьяны-Клаудии Дэвис. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Прохор Шаляпин убит страшным известием о смерти жены-миллионерши Татьяны-Клаудии Дэвис. Певец уединился в своей роскошной квартире, не ест, не пьет и горько плачет, о чем говорили друзья артиста. Звезда эстрады видеть никого не хочет - так велико его горе. И лишь один Андрей Малахов нашел нужные слова. Рыдающий Шаляпин появился на пороге телестудии ради участия в скандальном шоу.

Супруга-миллионерша Прохора Шаляпина скончалась в одной из клиник Америки из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в конце сентября. Музыкант проститься с любимой Татьяной-Клаудиой Дэвисне смог. В России у него сейчас есть куда более важные дела. Он появился в шоу Андрея Малахова.

Выход вдовца в свет произвел фурор. Статный красавец, как и подобает скорбящему мужчине, предстал в трауре. Он решился рассказать всю правду о своей боли и кончине жены-миллионерши.

По словам очевидцев, на съемках Прохор "ревел белугой". "Прохору было действительно тяжело настроиться. Мы долго общались с ним до прихода в студию. Взвешивали все «за» и «против». После долгих переговоров он все же смог найти в себе силы выйти в люди", - поделились ушлые репортеры.

С первой минуты, как только музыкант стал рассказывать подробности своих отношений с прекрасной Татьяной, он взревел. Слезы градом полились из его глаз - ведь он сейчас живет с огромной болью в душе.

Многие в студии плакали вместе с безутешным вдовцом. Особо впечатлительные просили стакан воды. Как уверяют очевидцы, на Прохора было жалко смотреть. "Шаляпин ревел белугой. Смерть Тани стала для него большим потрясением, от которого он никак не может оправиться. Андрей старался его поддержать. Но в такой ситуации, конечно, трудно подобрать слова", - цитирует гостей студии Собеседник.Ru.

Говорят, Малахов постоянно и сам всхлипывал и переводил дыхание. Как известно, Андрей всегда сопереживает своим героям. Осведомленные источники отметили, что сердобольный шоумен хотел даже подойти и обнять Прохора. Но боялся слишком расчувствоваться.

На площадке Прохор провел несколько часов. Малахов откровениями певца остался очень доволен.

Надо отметить, что не все в шоу-бизнесе верят в смерть супруги Шаляпина. Так, певица Наталья Штурм, например, предположила, что миллионерша сама инициировала свою кончину, чтобы скрыться от долгов. "Никто не видел почившей, ее кремировали в закрытом гробу. Брачный договор был на английском, а Проша его не знает", - написала Штурм. Певица Азиза также скептически относится к рассказам Прохора. Не верит в существование Дэвис и хрупкая Виталина Цымбалюк-Романовская.

Напомним, что пока Татьяна умирала в коме, Прохор улетел в Россию. Здесь он приобрел шикарный особняк в Подмосковье. Его соседкой по даче стала знаменитая поэтесса Любовь Воропаева.