Маша Распутина выгнала толстого мужа

Певица Маша Распутина - дама не робкого десятка. О темпераменте артистки ходит немало слухов. А уж если что взбредет ей в голову, то она непременно осуществит задуманное, говорят в окружении исполнительницы хита "Отпустите меня в Гималаи".

На этот раз Маша Распутина обрушила свой гнев на супруга Виктора Захарова. Артистка держит благоверного в ежовых рукавицах. но в последнее время мужчина позволил себе расслабится, за что и поплатился.

Распутина выгнала супруга из дома из- за того, что тот растолстел на пять килограммов и никак не может их сбросить. Мария поставила пухлому мужу ультиматум: если за неделю любимый непохудеет, то может не возвращаться.

Маша Распутина "Играй, музыкант".Певица всем своим видом излучает красоту

"Жена неоднократно мне делала замечания по поводу питания, пунктик у нее такой. В этот раз назвала старым, толстым и заявила, что больше ей не нужен, выгнала. Я обиделся, собрал вещи, переехал из коттеджа в московскую квартиру. Сел на диету: теперь по утрам ем кашу, на обед и ужин - мясо или рыбу с овощами. Но, если честно, после ее слов кусок в горло не лезет", - посетовал Виктор Захаров.

Ранее под бдительным контролем жены мужчине удалось скинуть 23 килограмма, сообщает "СтарХит". Однако в этот раз что-то пошло не так и Виктор раздался в ширь. "Ну, немного переборщил с оливье и прочими закусками. Но я же русский человек!", - оправдывается супруг Раступтиной.

Сама Мария в свои 54 года выглядит роскошно. Она ведет здоровый образ жизни, придерживается принципов правильного питания и всем своим видом излучает красоту.

Дочь пока не знает, что родители разъехались. "Боюсь, как бы Маша другого за это время не нашла… Тогда придется разводиться", - посетовал Захаров.