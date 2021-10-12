Заявление о травмах Ксении Собчак обернулось скандалом

Диагноз Ксении Собчак, ставшей участницей смертельного ДТП в Сочи, озвучили накануне в ток-шоу Андрея Малахова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Диагноз Ксении Собчак, ставшей участницей смертельного ДТП в Сочи, озвучили накануне в ток-шоу Андрея Малахова. И не просто озвучили, а на всю страну вывели на экран медицинскую справку.

- Собчак Ксения Анатольевна, 39 лет, - смущенно зачитал ведущий документ, явно предоставленный ему самой пациенткой. - Я извиняюсь, что называю возраст... Через несколько недель Ксении исполнится 40.

Однако, самым любопытным в этой справке оказался не возраст звезды, который и без того все знали. Дело в том, что диагноз Ксении Анатольевне "Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение мозга, ушиб мягких тканей и грудной клетки, болевой синдром" поставил травматолог-ортопед Эмиль Шукюр-Заде, чью подпись и печать также отчетливо продемонстрировали в эфире. Как выяснили СМИ, принимает доктор в клиническом госпитале Лапино "Мать и дитя". В этом элитном роддоме пять лет назад появился на свет сын телеведущей, а владеет клиникой врач-миллиардер Марк Курцер, которого с Собчак связывают теплые дружеские отношения. Так, медик был в списке приглашенных на свадьбу Ксении и в качестве подарка вручил ей сертификат на следующие роды.

Эта информация произвела эффект разорвавшейся бомбы: пользователи соцсетей не сомневаются, что Собчак просто нарисовали справку по дружбе, и никаких травм на самом деле у нее не было. "Предоставила Малахову липовый документ, чтобы ее пожалели, но даже не додумалась спрятать подпись!", - бушуют критики, хотя на самом деле наличие или отсутствие травм никак не говорит о виновности ведущей.

Однако, есть у хейтеров и другое "доказательство". По Сети стремительно распространяется фрагмент интервью Собчак с актрисой Яной Трояновой.

- Мне надо все контролировать, это ужасно, я это знаю. Дальше я говорю: всё, сейчас я отпущу какой-то бизнес или, например, дорогу. Но я даже это не могу отпустить. То есть я своему водителю всегда говорю, как ехать, где тормозить, а где обгонять машину. И если вдруг я в дзене и ничего не контролирую, то тогда он едет на 20 минут дольше, - эмоционально рассказывала ведущая.

Теперь эти слова, по мнению обывателей, заиграли совсем по-другому и фактически приравниваются к признанию в соучастии. Справедливости ради отметим, что звезда говорила о двух личных водителях, которые работают с ней более 15 лет. А Олега Цоя, который вез ведущую в аэропорт Сочи после корпоратива, она видела впервые.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Собчак не Ефремов

Александр Добровинский, который в громком деле о ДТП на Садовом кольце представлял интересы потерпевшей стороны, уверен, что шумиха в истории с Ксенией Собчак скоро закончится.

- Думаю, что это дело утонет само собой, и там не нужен ни Анатолий Кучерена, никто. В связи с тем, что водитель признал свою вину, останется только узнать, какие моральные чувства испытывает Ксения Собчак, чтобы решить вопрос с компенсацией пострадавшим. Но если в дело вмешается кто-либо из адвокатов Михаила Ефремова, то последствия этого инцидента непредсказуемы, - прокомментировал kp.ru Александр Добровинский.

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