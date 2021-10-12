Ксения Собчак может спасти от наказания водителя, устроившего смертельное ДТП

Ксения Собчак уверяет, что тоже пострадала и даже на время потеряла сознание. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Который день вся страна следит за развитием событий вокруг смертельной аварии в Сочи, где вечером 9 октября Майбах с телеведущей протаранил иномарку на встречной полосе. Одна пассажирка погибла на месте, вторая попала в больницу в тяжёлом состоянии - сейчас за ее жизнь борются медики.

Ксения Собчак уверяет, что тоже пострадала и даже на время потеряла сознание. Однако, как видно из протокола допроса водителя Олега Цоя, телеведущая вместе с ассистентами покинула место ДТП на такси всего через семь минут, не дожидаясь приезда полиции и «скорой», - торопилась на самолёт в Москву. Ко врачу звезда обратилась лишь на следующий день: ей диагностировали сотрясение мозга, ушибы мягких тканей головы и грудной клетки, а также травму копчика.

Накануне стало известно, что Собчак вызвали на допрос в качестве свидетеля. Но теперь, когда у ведущей на руках есть все медицинские справки, ее статус в деле может измениться: у знаменитой пассажирки есть все основания для признания потерпевшей.

- На первый взгляд, тем самым она усугубит положение водителя, ведь ещё один пострадавший - это важное обстоятельство для суда, а кроме того, она может требовать финансовую компенсацию от виновника. Однако, все понимают, что судиться за деньги с шофёром Собчак не будет. Таким образом, стать потерпевшей она может совсем для других целей, - объяснил kp.ru звездный адвокат Андрей Алёшкин. - Думаю, публика ещё не забыла, какую важную роль сыграла семья Захаровых в деле о смертельной аварии Михаила Ефремова. На суде они до последнего выступали против смягчения наказания актеру - в итоге ни апелляция, ни кассация ему не помогли. А Собчак может занять другую позицию и просить о минимально возможном сроке - это был бы изящный ход для линии защиты. Получив формальную компенсацию, Ксения в соответствии со статьей 61 УК РФ пункт «к» может просить о снижении наказания, так как возмещение вреда является существенным основанием для этого. Таким образом, смягчающих обстоятельств для обвиняемого будет больше. С моей точки зрения, это разумная и вполне реализуемая линия защиты. А для самой Собчак это возможность избавиться от чувства вины, если, конечно, она хоть как-то подгоняла водителя.

Адвокат Андрей Алёшкин Фото: Личный архив

Кстати, как выяснилось, защищать виновника будет адвокат Анатолий Кучерена, который вёл дело американского хакера Эдварда Сноудена, мирил Филиппа Киркорова с «розовой кофточкой» Мариной Яблоковой, занимался разводом Гарика Харламова и Кристины Асмус… Конечно, позволить себе такого тяжеловеса простой водитель из Сочи смог бы вряд ли, поэтому публика сразу решила, что прославленного юриста организовала Собчак. Мол, заранее подстелила соломку на случай, если ее признают соучастницей аварии. В Уголовном кодексе есть даже специальная статья, где чёрным по белому указано: «пособником признаётся лицо, содействовавшее совершению преступления советами…»

Однако, адвокат Алешкин уверен, что это полная чушь.

- В юриспруденции есть такое понятие «эксцесс исполнителя», согласно которому другие лица не подлежат наказанию. Даже если Собчак просила водителя ехать побыстрее, это целиком и полностью его вина. Ее просьба была законной, а исполнение оказалось преступным. Она же не просила шофёра совершать ДТП: он сам выбрал, в какой момент и как сократить время в пути. Да и вообще, просьбу пассажирки водитель мог проигнорировать, - считает Андрей Алешкин. - Соучастие было бы возможно лишь в том случае, если бы телеведущая прямым текстом отдала распоряжение въехать в другую машину. Но это же глупость!

Между тем, накануне суд ужесточил меру пресечения виновнику ДТП Олегу Цою: вместо подписки о невыезде он отправлен под домашний арест. За смертельную аварию водителю грозит срок до пяти лет.

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