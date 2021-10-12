Особенно горько придется любителям импортного: в России подорожает пиво

Доля импорта в объеме продаваемого в России пива невелика — около 4 процентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Любителей пива ожидают трудные времена. К концу года популярный напиток может подорожать. Всему виной неурожай солода и ячменя — основных продуктов используемых при его производстве. Особенно горько придется почитателям импортных бутылочек. Союз российских пивоваров обратился в Минэкономразвития с предложением повысить ввозные пошлины на заграничное пивко - с нынешних символических 0,04-0,18 евро за литр (1,5-3,3 руб) до убийственных для кармана рядового любителя одного евро за литр. Это получается, что бутылочка вмиг подскочит в цене на 40 рублей!

- С пивной промышленностью не настолько все плохо, чтобы закрывать рынок для импорта, - прокомментировал эту инициативу для kp.ru руководитель рабочей группы экспертного совета Росалкогольрегулирования по пивоваренной и слабоалкогольной продукции Игорь Хавский. - Тем более, что здоровая конкуренция помогает развитию отрасли, импортное пиво является драйвером развития отечественного пивоварения. Так что ставить ему искусственные препятствия не нужно.

Доля импорта в объеме продаваемого в России пива невелика — около 4 процентов, говорит эксперт. Казалось бы, какой смысл ставить заградительные пошлины на импортное пиво, когда одна и та же марка, произведенная в России в 2-3 раза дешевле, чем «родная». Оказывается, не факт.

- Если вы внимательно приглядитесь, то в соответствующих магазинах увидите много неизвестных марок, произведенных в европейских странах, - говорит Хавский. - Это не фальсификация и не второсортная продукция. Наши импортеры находят небольшие пивоварни, закупают у них хорошие объемы по низким для Европы ценам, и в итоге неплохое импортное пиво оказывается на наших прилавках по ценам, сравнимым с отечественными.

По оценке эксперта импортное пиво и без увеличения пошлин может подорожать.

- Из-за наводнений урожай пивоваренного ячменя, из которого производят солод, оказался ниже обычного, в результате цена на солод на международных рынках выросла примерно на 25-30 процентов, это приведет к подорожанию пива примерно на 10 процентов, - продолжил Хавский. - Плюс к этому производство пива — довольно энергозатратный процесс, а стоимость энергоносителей выросла. Российского производства это коснулось в меньшей степени, а в Европе из-за роста цен на газ вся продукция подорожала, в том числе и пиво.

Подорожание ударит прежде всего по средним и мелким производителям, отмечает эксперт.

— Крупные производители заключают контракты заранее, чтобы снизить риск от колебания цен, - уточнил Хавский. - Так что на таких массовых марках как, например, «Балтика», «Клинское», «Сибирская корона» это отразится в меньшей степени, а вот крафтовое пиво или региональные марки могут заметно подняться в цене.