Скорее всего, российские власти применят экономические санкции по отношению к чешскому бизнесу Фото: Shutterstock

Главный зачинщик с европейской стороны – Чехия. Официальная Прага продолжает задирать Москву и просит поддержки у других стран Евросоюза. Кремль уже обещал Чехии ассиметричный ответ на массовую высылку из Праги российских дипломатов. Обсуждаются в первую очередь экономические меры. Но какими они могут быть?

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН УДАРАМИ

Напомним, конфликт начался после того, как Чехия обвинила Россию во взрыве на складе боеприпасов 7-летней давности. Якобы причастность к этому имели российские спецслужбы, включая Петрова и Баширова, засветившихся в британском Солсбери. Прага выслала из Чехии 18 российских дипломатов. Москва ответила «зеркально». Чехия возмутилась. И выслала еще 70 сотрудников российского посольства.

Теперь Россия по дипломатической логике должна снова ответить. Но «зеркально» уже не получится. Такого количества чешских дипломатов в Москве просто нет. Значит, будем отвечать по-другому. Скорее всего, российские власти применят экономические санкции по отношению к чешскому бизнесу, считают эксперты.

«НЕ НАВРЕДИТЬ САМИМ СЕБЕ»

Товарооборот между нашими странами сравнительно небольшой – около 5 млрд долларов. И в последние годы постепенно сокращается. Причина – натянутые отношения между нашими странами и постоянные угрозы новых санкций со стороны США и Евросоюза. В результате ни чешские, ни российские предприниматели не хотят брать на себя лишние риски и заключать долгосрочные соглашения. Об этом пишут чешские СМИ.

В рамках развернувшейся дипломатической войны ожидать можно чего угодно. Прага, к примеру, уже применила против нас экономическое оружие – «Росатому» запретили участвовать в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы», хотя российская компания была главным фаворитом. Подобный контракт оценивается минимум в 10 млрд долларов.

Теперь, как говорят источники «Коммерсанта» в госструктурах, Россия планирует ввести санкции против чешских товаров. Но лишь такие, которые позволят не навредить самим себе. Условно, отказываться от сотрудничества с подрядчиками, поставляющими важные комплектующие для наших заводов, было бы глупо. Как и бить рублем чешских предпринимателей, локализовавших производство на территории нашей страны.

ЧТО МОЖЕТ ПОПАСТЬ ПОД САНКЦИИ

Конкретный перечень болезненных запретов российские власти пока не придумали. Но, как сообщает «Коммерсант», в Кремле обсуждают отказ от чешского пива. Он особо никому не навредит, зато выглядит очень символично. Объем импорта пенного напитка из Чехии составляет всего $38 млн. Для сравнения, доля завозного чешского пива на полках наших магазинов составляет всего 0,5%.

При этом речь идет лишь об импорте. Пиво, производимое по чешским технологиям транснациональными корпорациями на территории России, под запрет не попадет. Ведь тогда это будет удар по отечественной экономике. Смогут избежать санкций, скорее всего, и другие компании, локализовавшие производство в России.

ПОРА БЫ ОСТАНОВИТЬСЯ И «ЗАПРЕТИТЬ ЗАПРЕЩАТЬ»

Россияне на эскалацию конфликта с Чехией отреагировали юмором. Когда дипломатический скандал с Чехией только начал разгораться, портал Yaplakal.com даже провел опрос среди пользователей. На тему: «Что, кроме чешского пива, можно запретить?» Комментариев набралось на 15 страниц.

Кто-то писал вполне серьезно, но большинство пользователей просто упражнялись в остроумии:

- Ждем, когда Роспотребнадзор обнаружит в чешском пиве фосфаты, а автомобили «Шкода» признает основным источником ДТП;

- Всем свинам удалить вепрово колено;

- Чехова и чешки запретить;

- Изъять из библиотек Швейка;

- Можно переименовать станцию метро «Пражская»;

- Запретить смотреть чешское порно;

- Переименовать торт «Прага» в «Таганрог».

При этом сразу несколько из пользователей не стали конкретизировать. И просто предложил «запретить запрещать». Потому что и бизнес, и люди устали зависеть от политических разногласий и дипломатических «кузькиных матерей». Дайте спокойно жить и работать!

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