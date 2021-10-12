Оружие в России предлагают выдавать с одобрения ФСБ

С 18 лет разрешат получать оружие только тем, что прошел или проходит военную службу, состоит на службе военизированных организациях или имеет специальное звание Фото: Василий Вахрин

Росгвардия подготовила и разместила на портале regulation.gov.ru для обсуждения новый проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации, который "направлен на повышение эффективности государственного управления в сфере оборота оружия".

- Законопроектом предлагается внести изменения, в соответствии с которыми устанавливается дополнительное основание для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия гражданам Российской Федерации и основание для аннулирования ранее выданных разрешений на хранение, хранение и ношение, хранение и использование. В частности, лицензию на приобретение оружия предлагается не выдавать гражданам, в отношении которых по результатам проверки, проведенной органами внутренних дел и (или) органами федеральной службы безопасности, вынесено заключение о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной безопасности, - пояснил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Он также отметил, что вводимые ограничения направлены в первую очередь на "недопущение владения оружием гражданами России, причастными к организованной преступной деятельности, в том числе экстремистской или террористической направленности, а также предупреждение получения доступа к оружию гражданами Российской Федерации, имеющими намерения использования его в противоправных (преступных) целях".

По словам Грибакина, законопроект предусматривает предоставление органам ФСБ России полномочий по проведению соответствующей проверки в отношении тех, кто написал заявление о получении лицензии на оружие или ее продление.

Отметим, что это уже второй за год законопроект, который ужесточает получение оружия гражданами России.

Ранее в Федеральный Закон "Об оружии" Госдумой были приняты (вступят в силу с 29 июня 2022 года) поправки, которые разрешат владеть оружием только с 21 года. С 18 лет разрешат получать оружие только тем, что прошел или проходит военную службу, состоит на службе военизированных организациях или имеет специальное звание. Ну, еще промысловым-охотникам в отдаленных районах, где без ружья из дома не выходят.

При этом оружие с магазином более чем на два патрона можно будет получить лишь после 5 лет владения двустволкой.

Не смогут владеть оружием ранее неоднократно судимые, судимые за терроризм и тяжкие преступления, преступления совершенные с помощью оружия. А еще те, кто минимум два раза в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка, общественной безопасности, в том числе за управление машиной в пьяном виде.