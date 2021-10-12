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12 октября 2021 17:43

Почти 80% россиян не верят, что пандемия коронавируса когда-нибудь закончится

Опрошенные считают, что жизнь уже никогда не будет прежней
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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Россияне устали от "волн" заболеваемости коронавируса и уже не верят, что скоро всё это закончится.

Россияне устали от "волн" заболеваемости коронавируса и уже не верят, что скоро всё это закончится.

Фото: Иван МАКЕЕВ

За полтора года пандемии коронавируса большинство россиян уже свыклись с мыслью, что новая инфекция с нами навсегда. Почти 80% опрошенных не верят, что эпидемия когда-нибудь закончится. Об этом свидетельствуют результаты исследования сайта KP.RU.

При этом больше половины респондентов смогли сохранить оптимизм. Так, 50,4% опрошенных верят, что хотя ковид никуда не уйдет из нашей жизни, мы сможем адаптироваться к инфекции, и со временем она перестанет быть такой опасной для человечества.

А вот еще четверть россиян смотрят на ситуацию иначе. 26,7% опрошенных считают, что жизнь уже никогда не будет прежней, а те изменения, с которыми столкнулось человечество, приведут к необратимым последствиям.

«Коронавирус, как и грипп пришел навсегда, и адаптироваться мы не сможем, но, возможно, врачи найдут более эффективные методы лечения», - полагает один из участников исследования.

«Эта болезнь будет мутировать постоянно, и вакцину надо будет все изобретать новую и новую», - считает другой респондент.

Половина опрошенных верят, что хотя ковид никуда не уйдет из нашей жизни, всё будет хорошо.

Половина опрошенных верят, что хотя ковид никуда не уйдет из нашей жизни, всё будет хорошо.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще чуть больше 20% опрошенных считают, что победить коронавирус все-таки возможно. 12,2% россиян предполагают, что это займет не мало времени, возможно, с инфекцией получится совладать лет через 5-10.

«Если убрать эгоизм, то быстро победим. Думайте о близких, изолируетесь вовремя, не заражайте других», - призывает еще один респондент.

А вот 10,7% россиян и вовсе думают, что пандемия уже идет на спад, международное сообщество сделало все необходимое, чтобы победить коронавирус, и уже к следующему лету мы начнем забывать, что такое ковид.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие шесть тысяч человек.

Напомним, ранее профессор-инфекционист, президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова заявила, что в России началась четвертая волна коронавируса. При этом медик предупредила, что в этот раз эпидемия будет мощнее, чем раньше.

На фоне осложнения эпидемиологической обстановки, регионы начали вводить дополнительные локальные ограничительные меры. Так, главный санврач Московской области подписала указ об обязательной вакцинации 80% работников сферы услуг.

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