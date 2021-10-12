Почти 80% россиян не верят, что пандемия коронавируса когда-нибудь закончится

Россияне устали от "волн" заболеваемости коронавируса и уже не верят, что скоро всё это закончится. Фото: Иван МАКЕЕВ

За полтора года пандемии коронавируса большинство россиян уже свыклись с мыслью, что новая инфекция с нами навсегда. Почти 80% опрошенных не верят, что эпидемия когда-нибудь закончится. Об этом свидетельствуют результаты исследования сайта KP.RU.

При этом больше половины респондентов смогли сохранить оптимизм. Так, 50,4% опрошенных верят, что хотя ковид никуда не уйдет из нашей жизни, мы сможем адаптироваться к инфекции, и со временем она перестанет быть такой опасной для человечества.

А вот еще четверть россиян смотрят на ситуацию иначе. 26,7% опрошенных считают, что жизнь уже никогда не будет прежней, а те изменения, с которыми столкнулось человечество, приведут к необратимым последствиям.

«Коронавирус, как и грипп пришел навсегда, и адаптироваться мы не сможем, но, возможно, врачи найдут более эффективные методы лечения», - полагает один из участников исследования.

«Эта болезнь будет мутировать постоянно, и вакцину надо будет все изобретать новую и новую», - считает другой респондент.

Половина опрошенных верят, что хотя ковид никуда не уйдет из нашей жизни, всё будет хорошо. Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще чуть больше 20% опрошенных считают, что победить коронавирус все-таки возможно. 12,2% россиян предполагают, что это займет не мало времени, возможно, с инфекцией получится совладать лет через 5-10.

«Если убрать эгоизм, то быстро победим. Думайте о близких, изолируетесь вовремя, не заражайте других», - призывает еще один респондент.

А вот 10,7% россиян и вовсе думают, что пандемия уже идет на спад, международное сообщество сделало все необходимое, чтобы победить коронавирус, и уже к следующему лету мы начнем забывать, что такое ковид.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие шесть тысяч человек.

Напомним, ранее профессор-инфекционист, президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова заявила, что в России началась четвертая волна коронавируса. При этом медик предупредила, что в этот раз эпидемия будет мощнее, чем раньше.

На фоне осложнения эпидемиологической обстановки, регионы начали вводить дополнительные локальные ограничительные меры. Так, главный санврач Московской области подписала указ об обязательной вакцинации 80% работников сферы услуг.

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