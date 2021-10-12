Названа причина смерти блогера, которую разыскивал весь интернет

После продолжительной экспертизы объявлено, что Габби была задушена. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В США эксперты наконец объявили причину смерти Габби Петито — 22-летней блогерши, которую почти месяц искала вся страна. Нашли лишь тело, и то благодаря детективам-любителям из интернета. ФБР в момент обнаружения погибшей лишь уклончиво сообщило, что на теле имеются следы насильственной смерти. После продолжительной экспертизы объявлено, что девушку задушили.

К этому делу в США приковано огромное внимание, так что коронер штата Вайоминг, где обнаружили тело, Брент Блю высказывался максимально осторожно и за всей дополнительной информацией направлял репортеров в ФБР, которое и занимается расследованием. В частности, Блю не стал отвечать, было ли тело Габби захоронено в земле. Единственная подробность, которой он поделился с журналистами — девушка не была беременна.

- Мы продолжаем проводить токсикологическую экспертизу, ее результаты будут позже. В делах, подобных этому, ни в чем нельзя быть уверенным, - добавил Брент Блю.

Не дал эксперт и ответа на один из главных вопросов: когда именно была убита Габби.

- Тело в течение 3-4 недель подвергалось воздействию окружающей среды и, скажем так, дикой природы, - тактично выразился Блю. - Так что точно установить время смерти не представляется возможным.

Дело Габби Петито стало настоящим интернет-феноменом. Девушка и ее молодой человек Брайан Лондри решили стать блогерами: арендовали фургон, оборудовали в нем дом на колесах и отправились колесить по стране, документируя свои впечатления в соцсетях. Очень популярными их это не сделало, зато сейчас на страничках Габби, которые давно не обновляются больше миллиона подписчиков. Последнее фото там датируется 25 августа, а 1 сентября Брайан вернулся домой во Флориду — один. Он заперся дома у родителей, не стал заявлять о пропаже своей девушки в полицию или хотя бы ее маме и папе. Когда родственники Габби все-таки забили тревогу, молодой человек отказался давать показания, а потом и вовсе пропал сам. Он якобы ушел в поход. Теперь ищут уже его.

Габби и ее молодой человек Брайан снимали видеоролики о своем путешествии по стране. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Когда стало ясно, что Габби убита, подозрение пало именно на Брайана. Тем более, известно, что во время путешествия пара стала чаще ссориться. После одной из ссор с парой общались правоохранители. Но тогда полицейские лишь пожали плечами: парень отказался говорить с ними, оснований его задержать на тот момент они не нашли. Да и сейчас он проходит по делу лишь как свидетель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Расследование, за которым следит вся Америка: Пара блогеров отправилась в путешествие, из которого вернулся только один

Пустой фургон, молчащий телефон и авто-путешествие, из которого вернулся только один - так могла бы начинаться детективная книга, но на самом деле это – трагическая реальность, финал которой уже известен. Америка десять дней наблюдала за поисками пропавшей блогерши, и на днях ФБР наконец-то обнаружило тело (подробности)