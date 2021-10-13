«Мы его назвали сырником!»: Яна Рудковская впервые показала младшего сына

Яна Рудковская впервые показала младшего сына Арсения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый в мире детский показ на льду Яна Рудковская организовала в школе «Ангелы Плющенко». Дефиле было посвящено 25-летию бренда «Кенгуру».

На лёд, помимо 8-летнего Александра Плющенко, вышли и другие наследники знаменитостей: дети Филиппа Киркорова, Андрея Аршавина и Юлии Барановской, Марии Кожевниковой.

На лёд, помимо 8-летнего Александра Плющенко, вышли и другие наследники знаменитостей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В зале появился и младший сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Арсений. Малыш пришел со своей бабушкой Светланой Николаевной, мамой Яны.

- Арсюша хотел посмотреть, как его брат Сашенька катается. Очень любит братика,-говорит Светлана Рудковская.

- Сын похож на мужа,-улыбается Яна Рудковская.-Раньше мы его в семье звали директором, а теперь у Арсюши новое прозвище -сырник. У него белоснежные, длинные волосы. Ну просто вылитый сырник.

Малыш пришел со своей бабушкой Светланой Николаевной, мамой Яны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним: Арсений Плющенко появился на свет осенью 2020 года.

«Теперь у меня четыре сына, и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш - Арсений Евгеньевич Плющенко», - сообщила Рудковская.

Малыша Яне и Евгению родила суррогатная мать. Этот факт Яна не стала скрывать, сама рассказала об этом поклонникам.

Арсений Плющенко появился на свет осенью 2020 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вот родился Арсюша. Он ничем не отличается от Саши, абсолютно. Такой же милый, веселый, смышленый человечек. Да мы жизни не представляем без него! Женя, поверьте, даже не вспоминает, как Арсений появился, — говорила Яна Рудковская в интервью Vogue.

Как рассказывала ранее в беседе с kp.ru продюсер, обратиться к услугам суррогатной матери ей пришлось, чтобы поберечь здоровье.

Первый в мире детский показ на льду Яна Рудковская организовала в школе «Ангелы Плющенко». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- В свои годы я могу иметь детей. Просто из-за проблем со здоровьем пришлось обратиться к услугам суррогатной матери,-говорит Яна.- Мы с Женей несколько раз пробовали ЭКО. Из-за гормональной терапии я прошла, наверное, уже все круги ада. Для моего организма это слишком тяжелая процедура. К сожалению, не получается самой выносить ребёнка.

Женя сначала был против суррогатного материнства, но потом согласился. Я ничего не вижу такого, что ребёнка нам выносила суррогатная мать. Это же наш ребенок,-заключила Яна Рудковская.