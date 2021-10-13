Дмитрий Песков - о визите Виктории Нуланд в Москву: Авгиевы конюшни в наших двусторонних отношениях так сразу не разгребешь

Пресс-секретарь президента ответил на вопросы обозревателя KP.RU Александра Гамова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве с визитом находится замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Она уже встретилась с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым. В ближайшие часы ее примут в Администрации Президента России.

Эту тему журналист «Комсомольской правды» обсудил с Дмитрием Песковым...

- ...Дмитрий Сергеевич, скажите, пожалуйста, как в Кремле оценивают переговоры с госпожой Нуланд, которые сейчас проходят в Москве? Сама она называет их конструктивными, хотя наши эксперты сетуют по поводу того, что не удалось даже договориться насчет американских виз, и их приходится добывать через другие страны. Я понимаю, что переговоры еще будут продолжаться, там в повестке ещё Украина и так далее, но пока на этом этапе как можно их оценить?

Вот что ответил - дословно - официальный представитель Кремля...

- Ну, в первую очередь, конечно, результативность этих переговоров должны комментировать в МИДе, все-таки именно МИД является принимающей стороной.

Но, тем не менее, конечно, мы убеждены, что подобные контакты своевременны и необходимы, говорить важно. Не нужно сетовать на то, что сразу не получается выйти на какие-то прорывные договоренности, вряд ли это возможно – слишком большие у нас в двусторонних отношениях Авгиевы конюшни, их не разгребешь так сразу, но, безусловно, такие контакты нужны.

- Эти переговоры можно расценивать как продолжение диалога между Байденом и Путиным, свидетелями которого мы с вами были в Женеве, который происходил в июне? И почему столько много времени прошло для раскачки, что ли?

- Безусловно, эти контакты являются продолжением (договоренностей в Женеве. - А.Г.), осуществляется продолжение духа Женевы, тех договоренностей и понимания, которые были достигнуты там двумя президентами.

Разумеется, это не первые контакты. Вы знаете, что было уже несколько раундов совещания по вопросам стратстабильности и контроля над вооружениями, проводились консультации по вопросам кибербезопасности, поэтому - все развивается неплохо.

Конечно, если это сравнить с периодом до Женевы, когда как таковые контакты вообще отсутствовали, - это позитивное развитие наших двусторонних отношений.

- Спасибо, Дмитрий Сергеевич.

- Пожалуйста.