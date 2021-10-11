Замгоссекретаря США Нуланд прилетела в Москву

Виктория Нуланд прилетела в Москву для переговоров с российскими представителями власти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки по политическим делам Виктория Нуланд прибыла в Москву, где проведет несколько встреч с российскими представителями власти.

Напомним, заместитель главы администрации Кремля Дмитрий Козак проведет переговоры с Викторией Нуланд 13 октября 2021 года в Москве. А 12 октября Нуланд встретится с заместителем главы Министерства иностранных дел России Сергеем Рябковым.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Соединенные Штаты исключили часть россиян из санкционных списков в обмен на визит в Москву Виктории Нуланд. При этом конкретные имена людей, с которых сняли санкции, Захарова не назвала. Представитель министерства иностранных дел России подчеркнула, что визит Нуланд в Москву – это инициатива Вашингтона.