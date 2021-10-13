Нуланд подтвердила в Москве зраду для Украины: «США - за особый статус для Донбасса»

Получается, Нуланд, договорилась в Москве о настоящей зраде для Киева. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Знаменитая своей раздачей булок на Майдане в Киеве в 2014 году заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд уже давно отвечает в команде Джо Байдена не только за Украину, а всю Европу и Россию. И для Москвы она — персона нон-грата. В самом прямом смысле. До сих пор Нуланд находилась в санкционном списке с запретом на въезд в Россию.

Но, видимо, желание и повод приехать на переговоры в Москву у американцев были настолько большими, что они договорились исключить из своих санкций некоего (или неких) граждан РФ, чтоб Россия в обмен впустила Нуланд.

В итоге Виктория вдоволь напостила в своих лентах фото бабьего лета в Москве. Но о чем она тут вела переговоры — никаких утечек не происходило. Значит, действительно, о чем то серьезном.

Лишь уезжая с переговоров на слоноподобном посольском Шевроле (американские дипломаты и в Москве подчеркнуто передвигаются на машинах made in USA), Нуланд бросила на вопрос журналистов — как она оценивает свои «русские встречи» - «Очень продуктивно».

А вот один из переговорщиков с российской стороны — заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак немного приоткрыл завесу секретности. Козак, кстати, курирует в аппарате Кремля урегулирование в Донбассе.

«Подтвердили, что единственной основой для урегулирования остаются «Минские соглашения», - сказал Козак прессе. - А Нуланд подтвердила позицию США, что без согласования особого статуса Донбасса существенный прогресс в урегулировании вряд ли возможен.»

А ведь именно Украина демонстративно отказывается выполнять политическую часть «Минских соглашений», в которых прописан особый статус Донбасса.

В Киеве мечтают об исполнении лишь одного пункта «Минска» - взять под свой контроль границу Донбасса с Россией. А вот особый статус Донбасса — нет, ни за что! Иначе такой же статус запросят и Одесса, и Харьков, и даже Закарпатье.

Получается, Нуланд, договорилась в Москве о настоящей зраде (Прим. ред.: Зрада — поражение, предательство — по укр.) для Киева.

Интересно, внесут ее теперь на Украине в свой список «Миротворца» - где публикуют имена и адреса «предателей родины» и даже тех, кто просто съездил в Крым?

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