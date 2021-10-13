Дочь Маши Распутиной закатила истерику и подралась на шоу Андрея Малахова

По словам Марии, ее сводный брат по отцу Роман делал ей непристойные предложения и оскорблял.

Скандал с дочерью Маши Распутиной набирает обороты. На днях младшая наследница певицы от отношений с продюсером Виктором Захаровым раскрыла жуткие детали семейного скандала. По словам Маши Захаровой, ее сводный брат по отцу Роман Захаров делал ей непристойные предложения и оскорблял. Встретившись вновь лицом к лицу, нервы не выдержали у обоих. Мария набросилась на родственника и подралась с ним в студии Андрея Малахова.

Скандал в семье Маши Распутиной стал достоянием общественности благодаря Андрею Малахову. Телеведущий попытался разузнать, что к чему. Однако младшая дочь певицы Маша Захарова, обвинившая сводного брата Романа в непотребствах, не справилась с эмоциями и закатила истерику в студии шоу "Прямой эфир" на канале "Россия-1". Девушка заявила, что ни мать, ни отец ее не поддержали, а лишь посоветовали просто держаться подальше от родственника.

После этого она попыталась пнуть Романа ногой, потом начала махать руками. В итоге набросилась на родственника с кулаками. Тот молчать не стал, повалил девушку на пол и оттаскал за волосы, вырвав клок.

Во время записи ток-шоу Мария набросилась на родственника с кулаками.

Малахов схватился за сердце. "Давайте уйдем из эфира" - попросил он остановить съемку из-за кошмара, который творился в его студии.

Разнять дерущихся брата с сестрой смогли только мускулистые охранники. После чего Роман заявил, что Мария сломала ему очки. "Они стоят дороже, чем она!" - вопил мужчина.

Дочь Распутиной рыдала белугой. "Он мою мать назвал нехорошими словами. Мне предлагал интим в 17 лет! Он - чудовище", - кричала девушка, а потом плюнула Роману в лицо и в слезах сбежала из студии.

Андрей был в шоке. "Я представляю, что Маша Распутина сейчас хочет только одного: исчезнуть и быть в Гималаях", - сказал телеведущий.

Разборки в семье стали для певицы действительно большим ударом. "Маша - человек достаточно закрытый. Она никогда не будет показывать на публике, что у нее в душе кошки скребут. Но она очень переживает за все, что происходит в ее семье", - говорят в окружении звезды.

По словам близких друзей, звезда находится в ужасе из-за скандальных откровений дочери. Артистка не ожидала, что наследница вынесет на всеобщее обсуждение семейное "грязное белье". Теперь вся страна знает, что Распутина никогда не было официально замужем за Виктором Захаровым.