«Рон не обращался ко мне за деньгами, не рассказывал о проблемах»: топ-модель Полина Аскери рассказала о задержании ее брата за нарко-закладки

Несколько дней назад в Пресненском районе столицы был задержан 33-летний Рон Аскери, родной брат 36-летней российской топ-модели, актрисы и светской львицы Полины Аскери Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напомним, ранее KP.RU сообщала о том, что в центре Москвы был задержан 33-летний Иероним Аскери, родной брат российской топ-модели Полины Аскери. Мужчину остановили полицейские во дворе одного из домов на Малом Тишинском переулке в Пресненском районе столицы. При себе у молодого человека был сверток с наркотиками. Полицейские выяснили, что Рон занимался закладками.

Известия о задержании Рона Аскери стали большим потрясением для всей его семьи. KP.RU поговорила с сестрой задержанного, топ-моделью Полиной Аскери, которая поделилась переживаниями о случившемся с ее родным братом. Девушка недоумевает, как Рон мог попасть в такую передрягу, ведь на него это совершенно не похоже.

«Я знаю своего брата, я видела его на прошлой неделе. Он выглядел совершенно нормально, все было как обычно. За какой-то финансовой помощью или моральной поддержкой он ко мне не обращался. Рон интеллигентный, абсолютно замечательный молодой человек и для меня известия об его задержании были шоком!» - рассказала Полина Аскери в разговоре с KP.RU.

Вместе с тем, задержание единственного сына, сильно ударило по здоровью матери семьи Аскери - Натальи Григорьевны.

«Для всей семьи эта ситуация - огромный стресс. Тяжелее всего это приняла наша мама Наталья Григорьевна. Ей сейчас очень плохо. И для нас теперь еще более серьезная проблема, это удержать маму в нормальном состоянии. Для любой матери подобные новости про ее ребенка это большой удар.» - поделилась переживаниями Полина Аскери в разговоре с KP.RU.

Задержанному Рону Аскери наняли адвоката, который сейчас разбирается с материалами дела. Мужчине грозит серьезный срок, ведь его обвиняют в хранении и распространении наркотиков. По версии следствия, мужчина занимался закладками и, на момент задержания, уже успел сделать два тайника с наркотиками, которые были обнаружены и изъяты полицейскими на улицах в центре Москвы.