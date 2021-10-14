«Милейшая была девушка»: композитор Ирина Грибулина рассказала правду о маме внебрачного сына Игоря Крутого

Месяц назад сам Игорь Яковлевич публично признал взрослое чадо. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

У композитора Игоря Крутого есть внебрачный сын, о существовании которого он ничего не знал почти 30 лет – это уже не секрет. Месяц назад сам Игорь Яковлевич публично признал взрослое чадо.

О новоиспеченном Крутом, известно немного. Яков Сергеевич Мирошников родился в полной московской семье в 1991-м году. Мама Ирина, в Москву женщина переехала из глухой деревни в Нижегородской области, была продавцом в гастрономе. Папа Сергей (он потомственный москвич и сын высокопоставленной чиновницы из министерства здравоохранения Москвы) –предприниматель. Свадьбу с венчанием сыграли в Москве в 1989 году, спустя два года в 1991 году у пары родился единственный сын. Яковом, вопреки желанию мужа, мальчика решила назвать Ирина. Вероятно, сына она нарекла в честь отца Игоря Яковлевича Крутого. Спустя шесть лет супруги развелись, но Сергей участвовал в жизни сына. Ирина Мирошникова умерла от тяжелой болезни в 2019 году. Тогда же она рассказала Якову правду о том, что его отец Игорь Крутой. Выйти на связь с композитором Яков сумел только через год. В 2020-м были проведены два теста ДНК. Когда все сомнения отпали, Яков сменил отчество и фамилию. Сейчас он – Яков Игоревич Крутой. Сын автора топовых хитов эстрады занимается бизнесом, женат и вот-вот станет отцом. О родстве с маэстро Сергею Мирошникову, Яков сообщил по смс. Уже около двух лет Яков не общается со считавшим его сыном почти три десятка лет Сергеем Мирошниковым. По версии последнего, сын зазвездил и только поэтому не выходит с ним на связь. Сам же Яков причины раздора с пусть не родным, но все же отцом, не озвучивает. По одной из версий, виной всему детские обиды.

О новоиспеченном Крутом, известно немного. Яков Сергеевич Мирошников родился в полной московской семье в 1991-м году. Фото: Личный архив

ЗВЕЗДНАЯ ФАРЦОВЩИЦА

Что скрывает Яков, остается только гадать. За все это время он не дал ни одного интервью. Долгое время сам факт связи его мамы с известным композитором оставался загадкой. Единственной версией обманутого мужа был адюльтер в гастрономе.

- Она работала в магазине «Октябрьский», в туда часто заглядывали звезды. Наверное, там они с Крутым и познакомились, - такую версию kp.ru озвучил Сергей Мирошников.

Но оказалось, что о собственной жене Сергей знал далеко не все. Помимо Игоря Крутого, связь с которым теперь официально установлена, у женщины было много знаменитых знакомых. В их числе Народная артистка РСФСР Валентина Толкунова. Ирину и Валентину часто видели вместе. Об их дружбе в интервью kp.ru рассказала известный композитор Ирина Грибулина.

Сергей и Ирина поженились за два года до рождения Якова. Фото: личный архив Сергея Мирошникова

- Ирина Евгеньевна, как могла продавец из глубинки сдружиться с самой Валентиной Толкуновой? Неужели это правда?

- Ирину я хорошо помню. Они действительно дружили с Валечкой. Думаю, началось все с того, что Ирина была ее поклонницей из числа тех, кто ждет у гримерки после концерта с цветами. Так они познакомились. Иришка ухоженная всегда была, воспитанная и очень приятная девушка. Она нас выручала. В те времена она занималась продажей импортного женского белья. Тогда ведь в магазинах были совершенно пустые прилавки. А у нее можно было и трусики красивые купить и бюстье. Но знаете, она не была рыночной торгашкой. Она не пыталась с нас три шкуры содрать. Наоборот, отдавала без наценок, иногда даже подарки делала

- Могла Валентина Толкунова познакомить Ирину с Игорем Крутым?

- Это вполне возможно. Игорь тогда работал вместе с Валечкой в ее ансамбле. Тут могу только предполагать, но, скорее всего, через нее они и познакомились.

- Как Вам кажется, Ирина рассказала Игорю Крутому о беременности или он действительно про сына почти 30 лет не знал?

- Уверена, что для него это было тайной все эти годы. Зная характер Игоря, могу сказать, что он не бросил бы сына. Вспомните его непростую ситуацию после развода с первой женой, которая со старшим сыном ему запретила контактировать. Он бился за него, под дверью караулил. Он не из тех, кто от детей отказывается. Думаю, что тогда Ирина просто решила оставить все втайне из-за своего мужа. Ну что теперь гадать. Уже нет ее в живых. Что до Игоря, то он все правильно сделал. Признал сына, не отказался.

Вероятно, сына она нарекла в честь отца Игоря Яковлевича Крутого. Спустя шесть лет супруги развелись, но Сергей участвовал в жизни сына. Ирина Мирошникова умерла от тяжелой болезни в 2019 году. Тогда же она рассказала Якову правду. Фото: Личный архив

ДОСЬЕ «КП»

Теперь у Игоря Крутого четверо детей. Правда, не все родные по крови, как Яков.

Первую жену пианист с Украины встретил на гастролях в Ленинградкой области в 1979-м году. Игорь Крутой с первого взгляда влюбился в Елену Бутом (внучку советского государственного деятеля Бориса Бутома). Ради нее он переехал в северную столицу. Сразу после свадьбы в 1981-м году Крутой получил приглашение на работу пианистом в ансамбль Валентины Толкуновой. Эта разлука и стала причиной развода. В октябре 1981 года на свет появился первый сын композитора Николай (сейчас ему 39 лет). А спустя месяц брак распался.

Спустя 10 лет, в 1991-м году родился внебрачный сын Игоря Крутого Яков.

Во второй раз Игорь Яковлевич женился в 1995-м. В Америке он познакомился с будущей женой на ужине в честь «Песни года». Успешная бизнесвумен Ольга была замужем. Но композитора это не остановило.

Уже на третьем свидании 41-летний Игорь Крутой сделал Ольге предложение. Чуть позже он удочерил ее дочку Викторию. А в 2003-м у пары родилась общая дочка Александра, сейчас ей 17 лет.

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