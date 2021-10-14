Наталья Селезнёва: «Очень люблю Олега Меньшикова. Но не думаю, что у нас будет сокращение штата, как в Театре Ермоловой»

На встречу с новым начальством пришла почти вся труппа. После долгого перерыва в театре появилась актриса Наталья Селезнёва. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На встречу с новым начальством пришла почти вся труппа. После долгого перерыва в театре появилась актриса Наталья Селезнёва. Она не играла на сцене несколько лет из-за проблем со здоровьем. Год назад Наталья Игоревна похоронила мужа – народного артиста СССР Владимира Андреева. Рассказала коллегам, как ей теперь тяжело - чувствует одиночество. 52 года они прожили вместе с Андреевым. И теперь остаться одной, каково?

- Вообще все стало другим… Не могу забыть, как мы хоронили Мишу, - загрустила Селезнёва и о Михаиле Державине, своем друге и любимом партнёре. - Да, горя мы пережили много за последние годы…

Потом поговорила о спектаклях нового худрука Сергея Газарова: говорят, что его «Ревизор» в «Табакерке» и «Амстердам» в «Современнике» хорошо принимала публика.

Не так давно Наталья Игоревна нам рассказывала, что у нее в загашнике есть две «шикарные пьесы», которые она хотела Ширвиндту предложить, чтобы поставили спектакль с её участием.

- Наталья Игоревна, эти две пьесы теперь принесёте Сергею Газарову?

- Обязательно. Пусть почитает, может быть, захочет поставить.

- Хочется снова вас увидеть на сцене. Давно вас не было в театре...

- Болела. Мне заменили коленный сустав на титановый. Уговорили на операцию. Надо быть сумасшедшей, чтобы на это пойти.

13 октября в Московском Театре сатиры представили нового руководителя – Сергея Газарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

В недавнем интервью kp.ru Наталья Селезнёва рассказала, что поддерживает Олега Меньшикова, который решил сократить штат в театре Ермоловой примерно на 20 человек (до Меньшикова этим театром руководил ее муж Владимир Андреев – Ред.). Поэтому я спросила Наталью Игоревну:

- Не получится ли у вас в «Сатире» так, как случилось в Театре Ермоловой. Вдруг новый художественный руководитель тоже захочет провести «оптимизацию». И уволит артистов, не занятых в репертуаре?

- Не хотелось бы. Я очень люблю Олега Меньшикова. Очень верю в него, он трудоголик, талант… Но я не думаю, что у нас будет так же. Каждый отвечает за себя. У нас театр не конфликтный. За 50 лет работы в «Сатире» я не помню ни одного конфликта. Дай Бог, чтобы с пандемией все закончилось. И тогда мы вернемся к нашей прекрасной творческой жизни.

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