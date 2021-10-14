Иногда развод - лучше всего: россияне рассказали, когда готовы спасти семью

В последние годы в России регистрируется все больше разводов. Фото: Shutterstock

В последние годы в России регистрируется все больше разводов. По данным Росстата, на каждые 100 браков в 2020 году пришлось по 73 развода. Мы опросили россиян, что они думают о сложившейся тенденции.

Как оказалось, большинство опрошенных уже смирилось с такой статистикой. Так, 61,1% респондентов отмечают, что в некоторых ситуациях развод – это лучшее решение для пары.

«Нельзя стараться сохранить брак любой ценой - зачастую это приводит к трагедиям в семьях», - говорит один из опрошенных.

Также россияне подчеркивают, что современные молодые пары более сознательно начинают относиться к семейной жизни, и если уж они решаются на развод, то плохого в этом ничего нет.

«Меня радует, что в последнее время молодые люди стали ответственнее подходить к заключению брачных союзов. Многие пары посещают семейного психолога, чтобы сохранить или улучшить свои отношения. Это дело каждого, если брак сохранить не удается - почему нельзя развестись?», - добавляет другой респондент.

Кроме того еще 15,5% опрошенных считают расторжение брака – естественной процедурой и относятся к разводам спокойно.

А вот 14% россиян полагают, что разводиться можно, только если у пары нет детей. Если же в семье есть дети, то союз следует постараться сохранить.

«Сохранение семьи без любви ради детей, наихудший вариант. Потеряете жизнь, истреплете нервы себе и детям», - спорят с ними другие опрошенные.

Еще 5,1% отмечают, что изначально выступают против системы брака. И только 4,3% опрошенных категорически выступают против разводов.

«Брак это взвешенное решение двух разумных людей и постоянный труд. Надо многому научиться: уважать себя и супруга, вовремя замолчать, проявлять заботу и внимание, не терпеть недостойное поведение, снять розовые очки, не торопиться с детьми. Надо учить подростков строить отношения», - считают респонденты.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие шесть тысяч человек.