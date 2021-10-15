Карла Бруни призналась, что при общении с Николя Саркози держит рот на замке

Во время президентского срока Саркози, Бруни - бывшая топ-модель и певица, ставшая первой леди Франции, всегда держалась с достоинством Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Франции Николя Саркози познакомился с Карлой Бруни в 2007 году на званом обеде, организованном его друзьями и деловыми партнёрами.

Саркози переживал на тот момент процесс развода со своей женой, с которой он прожил вместе 25 лет. Бруни тоже только что рассталась со своим бойфрендом, от которого родила сына. И, как вспоминают гости, в тот вечер Саркози и Бруни не отходили друг от друга ни на шаг. Они шутили, пили вино и не скупились на комплименты.

Не прошло и месяца, как они стали появляться вместе на официальных праздниках и приемах. А в 2008 году заключили брак.

Во время президентского срока Саркози, Бруни - бывшая топ-модель и певица, ставшая первой леди Франции, всегда держалась с достоинством. Она на время забыла о своей музыкальной карьере, посвятив всю себя мужу.

- Вы знаете, Николя - очень импульсивный, - разоткровенничалась Карла в интервью. - И я такая же, но со временем научилась держать рот на замке. Стараюсь не спорить с супругом, мы всегда пытаемся договариваться. Это и есть секрет наших отношений.

В 2011 году у пары родилась дочь. А вскоре Николя Саркози покинул пост президента Франции. И тогда злопыхатели стали предрекать развод звездной пары. Но этого не случилось.

Друзья супругов говорят, что после того, как Саркози отошел от политики, их отношения с Карлой только улучшились.

Бывшая первая леди вернулась на сцену: она записывает новые песни, снимает клипы. На ее странице в социальных сетях все больше фотографий с тихих семейных посиделок.

Карла Бруни поддерживала мужа во время судебного процесса, в ходе которого его приговорили к тюремному заключению за незаконное финансирование своей президентской кампании в 2012 году.

- Мы не реагируем на шум вокруг нас, - признается Бруни. – Главное - что внутри нас и нашей семьи. Это наш путь, по которому мы идем счастливо много лет.

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