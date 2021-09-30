Николя Cаркози приговорен к 1 году тюрьмы

Николя Cаркози Фото: REUTERS

Суд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к одному году тюрьмы за нелегальное финансирование своей избирательной кампании 2012 года. Отбывать срок экс-глава французского государства будет дома под электронным наблюдением.

Как передает телеканал BFM TV приговор был вынесен в отсутствие экс-президента Франции, который не пришел на заключительное заседание.

Напомним, как писал сайт kp.ru, суд полагает, что Саркози продолжал предвыборные митинги, несмотря на превышение расходов более установленного законом лимита. Сообщается, что на его президентскую кампанию было потрачено свыше 42 миллионов евро вместо допустимых 22 миллионов евро.

В начале марта текущего года суд Парижа признал бывшего французского лидера виновным в коррупции и «торговле влиянием». Саркози был приговорен к трем годам лишения свободы, два из которых условно.