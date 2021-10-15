Татьяна Буланова осталась без сбережений: "Даже тысяча долларов не отложена на черный день"

Певица Татьяна Буланова. Фото: Олег ЗОЛОТО

Татьяна Буланова вслед за Андреем Губиным стала участницей спецпроекта Радио "Комсомольская правда" о жизни кумиров девяностых. Речь зашла не только о личном, но и о деньгах. Как оказалось, за три десятка лет на сцене никаких богатств певица не нажила

- Сколько бы денег ты не заработал, они имеют свойство заканчиваться, - философски отметила Буланова. - Особенно сейчас, когда в продаже есть все. Это в девяностые ничего не было, а теперь в любой магазин зайдешь за кремом для глаз и купишь сразу одно-второе, пятое-десятое. В итоге уходишь с пустым кошельком и какими-то ненужными покупками.

- Андрей Губин нам признался, что в пик популярности у него в сейфе лежал миллион долларов наличкой. А у вас? - поинтересовался ведущий Юрий Кораблев.

- Ух ты. Да никогда в жизни! Я вам больше скажу. Однажды, лет 20 назад я случайно пересеклась в клубе с моим приятелем профессором Лебединским. Он говорит: "Таня, последние 5000 долларов лежит в сейфе, что делать?!". Я честно говоря, ему так позавидовала, потому что у меня не было даже 1000. Деньги ко мне приходят и уходят. Хотя было время, я копила на одно, потом на другое, брала какие-то ипотеки... Но я к финансам отношусь легко, также как и они ко мне. Никаких сбережений у меня нет, да и вообще в денежных вопросах я веду себя очень неграмотно. Расход у меня всегда превышает доход.

Татьяна Буланова на сцене. Фото: Иван МАКЕЕВ

- В этом году вы баллотировались в Госдуму. Зарплата депутатов в 450 тысяч рублей - это много или мало для Татьяны Булановой?

- Я считаю, что это очень прилично. Хотя понимаю: если по-настоящему работать, а не просто сидеть в Думе и изображать умное лицо, то работа эта наверняка адская. Нужно общаться с населением, решать наболевшие вопросы, искать выходы...

- По узнаваемости вы стояли выше Зюганова, почему же вас не выбрали?

- Знаете, о чем я задумалась: если когда-нибудь я окажусь в депутатском кресле, значит, в этой стране что-то поменялось. Но я не хочу это даже комментировать.

- Чувствуется обида в голосе...

- Да нет, ну какая обида. Просто вы наверняка видели в Интернете, как это все происходило. Какие-то вбросы... Просто позор и безобразие. Я понимаю, что люди идут не работать, а выкачивать бабло и боятся потерять свои лакомые места. Мне хотелось как-то все изменить, но видимо, еще не время.

- А дальше будете пытаться в Думу попасть?

- Не уверена. Все, что ни делается, все к лучшему...

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