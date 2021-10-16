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Происшествия16 октября 2021 11:15

Проявили агрессию к женщине: Следователи возбудили уголовное дело после конфликта на станции «Текстильщики»

Следственный комитет задержал виновников конфликта на станции московского метро «Текстильщики"
Алиса ТИТКО
Алиса ТИТКО
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Следователи акцентируют внимание, что преступление совершенно в метро - особо режимном объекте. Фото: стоп-кадр видео

Следователи акцентируют внимание, что преступление совершенно в метро - особо режимном объекте. Фото: стоп-кадр видео

Московские следователи посчитали недостаточным наказание для мужчин, которые приставали к женщине на станции метро «Текстильщики». Ранее Кузьминский районный суд вынес решение привлечь их к административной ответственности за мелкое хулиганство, но Следственный комитет пересмотрел имеющиеся материалы и возбудил уголовное дело.

- Проведенными первоначально проверочными мероприятиями столичными следователями установлено, что в действиях мужчин имеются также признаки уголовно наказуемого деяния, - сообщили в Следственном комитете по Москве.

Следователи акцентируют внимание, что преступление совершенно в метро - особо режимном объекте. И наказания лишь за неуважение к обществу, сопровождающегося нецензурной бранью в вагоне электропоезда, недостаточно. Именно поэтому было возбуждено уголовное дело в отношении трех мужчин 1985, 1991 и 1993 годов рождения. Все они обвиняются по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц" (ч. 2 ст. 213 УК РФ). По данной статье мужчинам грозит штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо максимальное наказание - лишение свободы на срок до 7 лет.

Напомним, вечером 12 октября в поезде метро, который двигался от станции «Волгоградский проспект» до станции «Текстильщики» трое мужчин стали приставать к женщине, проявили агрессию. За пассажирку стали заступаться находившиеся в вагоне люди. На замечания агрессоры стали говорить, что они сами разберутся, и стали отталкивать пассажиров, применяя силу. В адрес пассажиров посыпались угрозы.

- С учетом переполненного вагона, конфликт имел повышенную общественную опасность, - сказала Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве.

- Что будут предпринимать следователи?

- Трое мужчин задержаны. В судебном порядке мы будем просить избрать фигурантам меры пресечения. Расследование по уголовному делу продолжится.

Новый конфликт в метро Москвы

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