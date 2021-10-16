На телеканале "Украина 24" не смогли найти общий язык с грузинским политологом

Васадзе с самого начала своего включения в эфир говорил на русском язык. Фото: стоп-кадр видео

Примечательный конфуз произошел несколько дней назад во время передачи «Сегодня» на украинском телеканале «Украина 24». Журналист из студии в Киеве решил узнать у грузинского политолога Гелы Васадзе, какое будущее ожидает задержанного в пригороде Тбилиси экс-президента республики Михаила Саакашвили.

- Можете сказать, какое политическое будущее Саакашвили через шесть лет? – спросил находящегося на связи политолога журналист Никита Михайлов.

Спросил, естественно, на украинском языке, потому как по действующему закону он обязан употреблять в эфире «тильки мову».

- Давайте на русском, - опросил в ответ Васадзе. Предложение прозвучало настолько неожиданно, что присутствовавшая в студии ведущая немного опешила, и Михайлов начал жаловаться на трудную жизнь и суровые будни украинского телевидения.

- Мы не можем перейти, пан Васадзе, на русский язык, если вы нас не понимаете, - Михайлов попытался объяснить, что телеканал в этом случае ждут санкции, а то и что похуже. Особенно, если на передачу ополчатся радикальные националисты.

- А отвечать мне вам на грузинском? – невинно поинтересовался пан грузинский политолог.

В студии зависла тягостная тишина, телеведущая впала в ступор, приоткрыв рот. Михайлов пытался сообразить, что ответить на такую «наглость» человека, не «умеющего в мову». Ведь все «нормальные люди» планеты должны ведь либо знать мову, либо хотя бы «вчить ее». Во всяком случае, с точки зрения свидомых украинских журналистов.

Тягостное молчание разрядил Васадзе, который, кстати, с самого начала своего включения в эфир, говорил на русском языке. Он объяснил, что является человеком, который привык отвечать за свои слова, а потому должен и понимать вопрос до мельчайших нюансов, и формулировать точно так же свои ответы. И, вполне естественно, что делать это можно, только общаясь на языке, который знаешь в совершенстве.

Похоже, теперь украинским тележурналистам придется держать в студии штатных переводчиков. Раз на Украине русскому языку отказано в статусе средства межнационального общения. Только вот найдутся ли там переводчики с молдавского, грузинского, белорусского, армянского, азербайджанского, киргизского, казахского, узбекского и так далее. Потому что в том же Таджикистане или Узбекистане вряд ли найдутся эксперты и политологи, умеющие «в мову». Да и на самой Украине даже в этой среде, если говорить честно, далеко не все в нее могут. Все же далеко мове до языка межнационального общения.

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