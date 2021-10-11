Стало известно, как Саакашвили попал в Грузию

Мишико прибыл в Грузию... в сметане Фото: REUTERS

Нет, это не новое блюдо грузинской кухни. Это продолжение информационного сериала «Возвращение блудного президента на родину». В Тбилиси рассказали, каким образом Михаилу Саакашвили удалось попасть в Грузию, минуя официальные пограничные и таможенные посты. Ранее, напомню, утверждалось, что он приехал в интерполяционной кабине трейлера.

Но все оказалось куда комичнее - под стать персонажу. И эта роль займет достойное место в его «фильмотеке» - где-то между поеданием галстуков и паникой от далекого гула боевой авиации в 2008-м и перебранкой с Арсеном Аваковым и сольным выступлением на киевской крыше, когда он аки Карлсон пытался сбежать от местных правоохранителей.

Как сообщают грузинские СМИ, Мишико прибыл в Грузию... в сметане. Нет, он конечно, не плавал в ней, как герои данелиевских «Джентельменов удачи» в бетоне, ворча «А говорили, порожняком пойдет». Просто бывший президент забрался в контейнер с молочкой своего подельника - Элгуджи Цомая. В нем на пароме «Вильнюс» Михаил Николозович, как Чебурашка в апельсинах, проделал путь от Украинского порта до грузинского Поти.

Уже здесь контейнер погрузили на трейлер без досмотра - таможенные формальности груз должен был пройти через несколько дней уже в Тбилиси. Но до столицы Мишико в сметане не поехал, выскочив на свободу и фактически нарушив законодательство своей страны. Ведь границу он пересек незаконно. Впрочем, попытайся он попасть на родину по всем правилам, результат наверняка был бы тем же.

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