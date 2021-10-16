Отморозят себе все, лишь бы «Путину» назло: В немецкой прессе призывают отказаться от отопления «русским газом»

Немецкие «зеленые» призывают действовать в духе детских обидок «назло мамке уши отморожу» Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Во влиятельной немецкой газете Die Zeit накануне вышла статья, автор которой, известный журналист Михаэль Туманн призвал немцев экономить на отоплении и сократить потребление российского газа, чтобы не доставлять «радости» Владимиру Путину и не пополнять деньгами казну «Газпрома».

Прекрасное начинание в духе детских обидок «назло мамке уши отморожу». На этот раз прямо-таки в прямом и буквальном смысле. Автор призывает каждого немца, желающего установить газовый котел, трижды подумать, чтобы не оплачивать потом Путину огромные счета за газ. Вместо газа он вполне в модном европейском тренде призывает развивать возобновляемые источники энергии и переходить на «зеленую» энергетику. Наилучший ответ, как считают в газете, это «ударить по России» экономией газа, а самый наилучший – полностью отключить отопление.

И, нет, это не шутка. Это действительно позиция немецких «зеленых» весьма влиятельных в политической жизни страны. Кстати говоря, позиция, согласно которой для стабилизации ситуации с ценами на газ в Европе необходимо обложить «Газпром» новыми санкциями и остановить запуск «Северного потока – 2». Правда, по какой логике вследствие этого в Европе станет больше газа, а цены на него устремятся вниз, они умалчивают. Либо же им просто нечего сказать по данному поводу. Понятно, что главное в их позиции – нагадить России, но не ценой же тепла в домах бюргеров и даже жизней собственных сограждан. Или это уже лишний и малозначительный вопрос?

Кстати, как и что надо делать в такой ситуации, если следовать подобным рецептам, немцы могут поинтересоваться у украинцев, где родители уже приносят в школы отопительные приборы (но вот электричество тоже кусается, и далеко не везде их разрешают включать), а детей одевают в школы и детские сады потеплее. При этом, раздеваться в игровых комнатах и спальнях им запрещают.

Но еще лучше немцам в этом случае следовать примеру Молдавии, пардон, независимой Молдовы. Президент этой республики Майя Санду в свое время отказалась участвовать в переговорах по новому газовому контракту (старый закончился в сентябре), отдав предпочтение различным международным антироссийским форумам, на которых она кляла Россию. В результате контракт с Молдовой продлили по старой формуле на месяц, но цена составила уже 790 долларов США за тысячу кубометров газа. Теперь же уже подходит к концу октябрь, но новый контракт так и не заключен. А Санду продолжает свой курс в Европу и на воссоединение с Румынией. В числе последних решений правительство страны приняло решение отозвать своего представителя в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Оксану Гречаную. Сами понимаете, новым переговорам по газу это не способствует. Кишинев бахвалится, что ему с газом поможет Румыния. Но она сама закупает газ, и если чем-то может поделиться, то только по «украинскому сценарию».

Что в итоге? В итоге «Молдовагаз» просит всех конечных потребителей проявить понимание и гражданскую ответственность, временно сократив ежедневное потребление природного газа. В частности, бытовых потребителей просит:

- Выключать индивидуальные системы отопления (газовые котлы и прочее) на время отсутствия в помещениях (в течение рабочего дня/ при отъезде/ выходе из помещения).

- Уменьшать мощность потребления газовых приборов в ночное время, а также сократить потребление в течение дня.

- Ограничить использование природного газа для приготовления/ разогрева пищи и воды.

А небытовых потребителей:

- Организовать рабочий день сотрудников так, чтобы максимально сократить время отопления помещений, где производится производственный процесс.

- По возможности организовать производственные циклы предприятий по сменам.

- Сократить использование природного газа на второстепенные/ непроизводственные цели.

- На предприятиях коммунально-бытового сектора провести беседы среди сотрудников о сокращении использования природного газа в личных целях.

- Изыскать возможность перехода на альтернативные виды топлива.

А пока правительство вскрыло госрезерв мазута и стало использовать мазут из этого стратегического резерва для отопления и выработки электроэнергии. Месяца за полтора до наступления настоящей зимы в Молдавии. Простите, в независимой Молдове.

Почему до сих пор не было дано рекомендаций спать в верхней одежде, одевать ватные штаны и телогрейки, пока непонятно. В Европе такая мода может стать трендом сезона. Впрочем, зима ведь действительно еще не наступила. А у правительства должны же быть в резерве еще советы. Вот в декабре и посоветуют. Вникайте, господа немцы, что надо делать. Конечно, если вы намерены «насолить» Путину и «Газпрому» любой ценой. Ну, а погреться, если уж так припечет, пардон, приморозит, можно и в Венгрию съездить.

Да и сколько там, той зимы-то?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему в Европе бьет рекорды цена на газ и как Россия от этого выиграет

Стоимость «голубого топлива» с начала года выросла в пять раз (подробно)