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16 октября 2021 18:58

Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов: В политику не пойду. Премию отдам не лечение детей. А про квартиру на Манхэттене - вранье

В прямом эфире радио «Комсомольская правда» главные редакторы КП (Владимир Сунгоркин) и «Новой газеты» (Дмитрий Муратов) обсудили, что значит для нашей страны неожиданно присужденная россиянину Нобелевская премия
Владимир ВОРСОБИН
Владимир ВОРСОБИН
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«СУДЬБА НОБЕЛЕВСКИХ ЛАУРЕАТОВ НЕЗАВИДНА»

Владимир Ворсобин (обозреватель «КП», ведущий):

Итак, главному редактору «Новой газеты» Муратову дали Нобелевскую премию. Задам, Дмитрий, простой вопрос, который сейчас задают все - за что?

Дмитрий Муратов: … (молчание).

Владимир Сунгоркин (спасая положение):

- Есть конспирологическое мнение, - что таким образом «мировая закулиса» оценила работу Муратова и «Новой газеты» в демократизации российского общества и разрушения скреп и т.д. Второй вариант ответа - оценили мужественную работу редакции «Новой газеты», где реально люди рисковали жизнями, где пять человек погибло в боях за демократию (без всякой иронии говорю) в казалось бы, в цивилизованной стране, в России… Но как это ни трактовать, это достойная награда. Как-то с придыханием даже произносится - лауреат Нобелевской премии. Я привык уважать эту премию, и Муратов ее достоин.

Ворсобин:

- Да, только судьба нобелевских лауреатов в России незавидна.

Сунгоркин:

- Ну, не всех. Не надо грязи. Нобелевским лауреатом был Шолохов, был Горбачев…

Ворсобин:

- Так себе последний примерчик.

Сунгоркин:

- Да почему так себе? Слушай, заелись, прямо скажем. Жив, 90 лет, по-моему, уже, и дай бог ему здоровья! Хотя сейчас наши добрые слушатели скажут - кому здоровья?!. У нас такая аудитория…

НА ЧТО ПОЙДЕТ ПРЕМИЯ

Муратов:

- Я не могу говорить за Нобелевский комитет. Вы, наверное, знаете, что только через 50 лет будут открыты документы, кто выдвигал, кто голосовал и какие шли обсуждения. Поэтому я ничего предполагать не могу.

Ворсобин:

- Но как вы для себя это объясняете?

Муратов:

- У нас в газете погибли несколько сотрудников - Игорь Домник, Юра Щекочихин, с которым Володя (В. Сунгоркин – РЕД.) был хорошо знаком, Аня Политковская, Настя Бабурова, Стас Маркелов, Наташа Эстемирова. И мы абсолютно уверены, что их жизнь, отданная за профессию, и стала одним из мотивов вручения премии. Поэтому в каком-то смысле она, безусловно, не моя.

Ворсобин:

- Вы как-то сказали, что эта премия всей российской журналистике. Но она пришла в тяжелый для нее момент. Даже не понятно – «больной скорее жив или мертв».

Муратов:

- Если будет такая возможность на Валдайском форуме задать этот вопрос руководителям страны, я его задам. Мы, конечно, можем ссылаться, что в Америке тоже есть закон об иноагентах с 30-х годов, как вспомнил об этом Владимир Путин на пресс-конференции во время энергетической недели в Москве. Но мы же другие американские законы не вводим у себя, чтобы по ним жить? А этот приняли! Это какое-то бессрочное клеймо. Слушайте, любые наказания заканчиваются заслуженные или незаслуженные, а здесь тебе присылают бумагу - ты «иностранный агент» - и со следующего дня у тебя нет рекламодателей, а спикеры не приходят в эфир. А люди боятся поддерживать на краудфандинговой платформе. Ну, что это такое?! А как «выйти» из иноагентов? Неизвестно! Оттуда никто еще не вышел.

Сунгоркин:

- Дима, ты тоже можешь стать иноагентом, получив Нобелевскую премию? Вы с юристами это не обсуждали?

Муратов:

- Так Путин ответил на этот вопрос.

Ворсобин:

- Давайте послушаем запись.

Путин:

- Если он не нарушит российский закон и если он не даст повода для того, чтобы быть объявленным в качестве иностранного агента, значит, этого не будет. А если он будет прикрываться Нобелевской премией как щитом для того, чтобы нарушить закон, тогда вне зависимости ни от каких заслуг каждый должен четко и ясно понимать - нужно исполнять российские законы.

Ворсобин:

- Чувствуется скрытая угроза.

Сунгоркин:

- И опять - это же не ответ на тот вопрос, который я задал Диме Муратову. У тебя там Леня Никитинский есть, выдающийся юрист всех времен и народов, как они-то это трактуют?

Муратов:

- Мы не занимаемся политической деятельностью. У нас хорошие юристы. И, кроме того, мы определили судьбу той суммы (премии – РЕД). Газета два года занималась тяжелейшим, самым страшным, наверное, заболеванием на земле - спинально-мышечной атрофией - когда ребенок видит, как он умирает, до последней секунды. Чтобы спинально-мышечную атрофию остановить (до конца она не вылечивается), нужны самые дорогие в мире лекарства - «Золгенсма» и «Спинраза». Собирали деньги чрезвычайно трудно, с помощью смс. Тысячи детей по стране не получали своевременную помощь и погибали. В конце концов дело дошло до Путина, и был создан фонд «Круг добра». И теперь этот фонд помогает детям не только со СМА, но и с другими редкими заболеваниями. Возглавляет его отец Александр Ткаченко, и одну часть этой суммы мы, безусловно, переводим в этот фонд. Еще часть, Володя (В. Сунгоркин – РЕД), ты, может быть, помнишь, что наша с тобой блистательная коллега и наш хороший друг Зоя Валентиновна Ерошок последние недели своей жизни из-за онкологии провела в Первом московском хосписе «Вера», который недавно отметил свое 15-летие. Она дружила с основателем фонда Верой Миллионщиковой, с ее дочерью, которая сейчас ведет всю паллиативную помощь в Москве - я имею в виду Нюту Федермессер.

Сунгоркин:

- Да.

Муратов:

- И часть уйдет на детский хоспис «Дом с маяком», а часть на первый московский хоспис «Вера».

Ворсобин:

- Некоторые комментаторы ехидно замечают, что фонд «Круг добра» - путинский фонд.

Муратов:

- Мне сказали, чтобы я никого не посылал на хрен, но хочется послать. Потому что речь идет не о том, кто создал фонд, а том - кого он лечит. Посмотрите в глаза родителям этих детей, я их видел регулярно два года подряд. Еще обязательно получит часть средств больница имени Димы Рогачева, мальчика, умершего от лейкоза, про которого мы писали. И фонд «Подари жизнь», которому мы хотим помочь, вылечил десятки тысяч детей с тяжелыми формами лейкоза.

«КАЧЕСТВ ПОЛИТИКА Я В СЕБЕ НЕ НАХОЖУ»

Ворсобин:

- Нобелевскую премию мира выдали представителям двух стран - Филиппин и России. На Филиппинах президент утопил страну в крови, как он уверяет, наркоторговцев, и отчаянная журналистка Мария Ресса, которая противостоит ему, получает премию. Вторая - уходит в Россию. Что у нас общего с Филиппинами?

Муратов:

- Схожие черты есть, наверное, не у наших стран, а в самой сути профессии. Потому что журналистская профессия все-таки предполагает контроль за государством и его руководителями в интересах общества. Мария занималась именно этим. И мы не случайно вместо наших морд на первую полосу газеты, которая вышла в понедельник, поставили ее портрет. Она так понимает профессию. И это правильное понимание профессии. Если власть не контролировать, она станет бесконтрольной.

Сунгоркин:

- Дима, когда я услышал, что ты стал лауреатом Нобелевской премии, не поверил.

И у меня в голове это не совсем помещалось. Наконец, поместилось. Ты становишься политической фигурой (в голову почему-то сразу приходит Вацлав Гавел). Я понимаю, что это интимно…

Муратов:

- Почему? Это не интимно.

Сунгоркин:

- Страна наша родная, мне кажется, беременна поиском новых людей, моральных авторитетов. И вот вдруг появляется лауреат Нобелевской премии. Социологи уверяют, что 27% населения знают Дмитрия Муратова. Может, тебе надо начать новую жизнь? Как политику?

Муратов:

- У меня есть очень добрый товарищ – капитан атомного ледокола. Есть хороший товарищ – капитал воздушного судна – Аirbus водит. Есть уникальный хирург, входящий в сотню лучших всего мира. Профессия политика точно такая же. Ну, не может кто угодно стать капитаном ледокола, сесть за штурвал или подойти к операционному столу. Политик – это профессия, которой надо очень долго учиться, понимать ее. И еще любить власть. Хотя бы свою. Никаких этих качеств я в себе не нахожу. Это для меня невероятно.

Сунгоркин:

- У меня другая гипотеза. Появляется человек, который в себе воплощает некие ожидания народа – допустим Путин. Или, не знаю, Нельсон Мандела. Он бедным помогал, рисковал, был там и там. И народ говорит, нет, друг мой, ты и есть наш вождь. Дальше к тебе, к Дмитрию Муратову, допустим, подбегает большая когорта политологов, лидеров партий, говорят: веди нас! Ты говоришь, нет, подождите, ребята, вот у меня есть друг - командир корабля, есть друг – ледокол... Они говорят: Дмитрий Андреевич, кончай это дело! Вся надежда на тебя! И вот ты, Муратов, лежишь в кровати, ворочаешься, и думаешь, черт, народ-то хочет! И понеслось…

Муратов:

- Ты сейчас меня уговоришь, Володь! Еще раз скажу: мне нравится та работа, которой я занимаюсь. Другой - не буду.

Сунгоркин:

- А мы тебя будем на слове ловить. Кто знает, может быть через пять лет мы будем крутить сегодняшнюю запись... Дима, я еще немножко ударюсь в воспоминания, которые, мне кажется, общественно важны. Много лет назад я баллотировался в депутаты, по-моему, Моссовета, в то бурное, смутное лихое время. Ты может даже уже и не помнишь, но ты был моим советчиком. Я был абсолютно невинный человек в этой предвыборной борьбе. И ты мне говорил, слушай, надо пойти туда-сюда, сходить вот так, вот здесь надо такие тезисы, вот здесь надо такую программу. И я так поразился, думаю, елки-палки! Ты тогда руководил политическим отделом, в отличие от меня, в «Комсомолке».

Муратов:

- А ты руководил отделом рабочей молодежи.

Сунгоркин:

- Да. А ты-то был у нас по идеологии, что называется. И я поразился тогда, страшно сказать, лет тридцать назад - как этот молодой парень Муратов насколько уже изощрен в политике! Вот поэтому я тут сильно так сомневаюсь в том, что ты у нас не командир корабля. Так сказать, совсем не командир.

Муратов:

- Володь, ты тогда тоже должен вспомнить. Просто до этого по просьбе редакции меня втянул в эту историю со своей борьбой за депутатский мандат твой обозреватель твоего отдела Павел Игоревич Вощанов.

Сунгоркин:

- Запросто, да!

Муратов:

- Вот там-то я чего-то такое и увидел.

ПОЧЕМУ НЕ НАВАЛЬНЫЙ?

Ворсобин:

- Я здесь буду отвечать за голос народа и прямолинейные вопросы. «Почему Нобелевский лауреат - не Навальный?» - пишет наш слушатель.

Муратов:

- Снова скажу - не знаю логику, которой руководствуется Нобелевский комитет. К нам лет пять подряд в день вручения Нобелевской премии мира приезжали телевизионщики со всего мира, поскольку у них были точные сведения, что «Новой газете» дадут Нобелевку. Потом мы стали их просто гонять, чтобы работать не мешали.

Сунгоркин:

- А сейчас приезжали?

Муратов:

- Нет! Никто ничего не знал.

Сунгоркин:

- Елки-палки! То есть, ездили, ездили, потом плюнули. И… А я не знал эту историю!

Муратов:

- Да.

Сунгоркин:

- Ты смотри! А я думал, это все внезапно! Новенькое что-то.

Муратов:

- Нет! Мы были номинированы официально несколько раз. Только вот кем? Мы не знаем.

Сунгоркин:

- Даже я знаю. Я думаю, Горбачев вас номинировал.

Муратов:

- Нет, Горбачев не имел к этому никакого отношения.

Сунгоркин:

- Опаньки! Вот это да!

Муратов:

- Официально заявляю.

«ТО, ЧТО УТВЕРЖДАЕТ ОДИН ГОСПОДИН – ПОЛНОЕ ВРАНЬЕ!»

Ворсобин:

- В честь премии я обзвонил очень многих главных редакторов СМИ. И странное дело - только Павел Гусев согласился вас поздравить. Холодно встретили коллеги это известие.

Муратов:

- А можно мне списочек передать?

Сунгоркин:

- Дима, меня вычеркивай! Я тебе позвонил!

Муратов:

- Да. Когда из тайги вышел! (Главред «КП» действительно был в те дни в отпуске - в походе по тайге. - Ред.)

Сунгоркин:

- Да, вышедший из тайги.

Ворсобин:

- Более того, активизировались люди, которые много что знают. Они с удовольствием вылили на вас компромат. Откуда у вас, Дмитрий Андреевич, такое количество недвижимости за границей? Квартира на Манхэттене? На миллион долларов, говорят.

Муратов:

- Я знаю, кто это сделал. Я знаю, на что это рассчитано и сразу говорю, что это не соответствует действительности. Я знаешь что сделал, Володь? Когда все это г... начали лопатой набрасывать на вентиляторы, я собрал редакцию - всех ведущих сотрудников. Отвел их в ресторанчик, на стол поставили чай… И отчитался по доходам, расходам и всему остальному. Рассказал и показал своим коллегам все мои финансы от начала до конца. А то, что утверждает один господин в своих многочисленных изданиях - полное и абсолютное вранье. Кстати говоря, я могу тебе (В. Сунгоркину - РЕД) это показать. Ну и второе - ты знаешь, Володя, что никогда в жизни у нас не было ни одной государственной копейки, и я никогда не был на государственной службе. Вот, собственно, и все.

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