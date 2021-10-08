Дмитрий Муратов пожертвует часть средств с Нобелевской премии в благотворительный фонд

Дмитрий Муратов считает Нобелевскую премию мира не своей заслугой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший журналист "Комсомольской правды", главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов заявил РИА Новости, что часть средств с Нобелевской премии пожертвует в благотворительный фонд "Круг добра". Организация занимается поддержкой детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными).

По словам Муратова, основная заслуга в премии, не его, а сотрудников издания, в особенности тех, которые трагически погибли.

"Это премия газеты и в первую очередь ее погибших сотрудников: Юрий Щекочихин, Игорь Домников, Анна Политковская, Настя Бабурова, Стас Маркелов и Наташа Эстемирова - это их премия, не моя", - подчеркнул Муратов.

Как ранее писал сайт kp.ru, Дмитрий Муратов и Мария Рессе стали лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году. Премию присудили за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предварительным условием демократии и прочного мира.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поздравил Дмитрия Муратова с награждением Нобелевской премией мира. Представитель Кремля отметил талант и смелость главного редактора "Новой газеты".