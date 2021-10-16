Юлия Пересильд и Клим Шипенко готовятся к возвращению на Землю: прямая онлайн-трансляция закрытия переходных люков между кораблем "Союз" и МКС

17 октября 2021 года, пилотируемый корабль "Союз МС-18" вернет на Землю Фото: Кадр видео

Сегодня, 17 октября 2021 года, пилотируемый корабль "Союз МС-18" вернет на Землю съемочную группу первого художественного фильма в космосе "Вызов". Kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию события.

Смотреть видеосюжет Прямая трансляция закрытия переходных люков между космическим кораблём «Союз МС-18» и МКС

Ожидается, что люки между "Союзом" и модулем Международной космической станции (МКС) "Наука" закроются в промежуток с 00:45 до 01:05 по московскому времени.

Командиром корабля, который вернет актрису и режиссера с орбиты, будет космонавт Олег Новицкий. Он провел в экспедиции на борту МКС 191 суток, тогда как актриса Юлии Пересильд и режиссер Клим Шипенко – 12 суток. Космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, который прилетел на МКС вместе с Юлией и Климом, продолжит работать на станции.

"Союз" с киноэкипажем на борту должен приземлиться в 07:35 по московскому времени. Это на минуту раньше, чем было заявлено до этого.

Ранее в район посадки "Союза" были направлены машины-амфибии "Синие птицы". Они доставят на место приземления военных врачей и специальное оборудование, чтобы обеспечивать безопасную эвакуацию космонавтов.