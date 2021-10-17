Дадут ли Пересильд и Шипенко звезды Героев России

Юлия Пересильд после приземления Фото: REUTERS

В комментариях под статьями об этом полете читатели часто спрашивают, наградят ли актрису Юлию Пересильд и режисера Клима Шипенко звездами Героев России.

Вряд ли.

Профессиональные космонавты получают звание Героя после первого длительного полета. И получают, на мой взгляд, абсолютно заслуженно. Здесь в комплексе учитывают все сложности полета. И риск во время старта, стыковки со станцией, приземления. (Мы помним, как мастерски Антон Шкаплеров состыковал 7-тонный «Союз МС-19» с 400-тонной Международной космической станцией). И работа в открытом космосе. И совершенно непростые работы внутри МКС – и ремонт (вспомним о недавней ситуации, когда служебный модуль «Звезда» стал терять воздух), и сложные научные эксперименты. За такие полеты космонавты расплачиваются своим здоровьем. На станции уровень радиации выше, чем на Земле. Организм работает совсем по-другому, чем в земных условиях.

В советское время космонавты за первые два полета получали по Звезде Героя.

Последним обладателем двух высоких наград стал Сергей Крикалев – у него есть и Звезда Героя Советского Союза, и Звезда Героя России.

В 2010-х годах, когда кто-то наверху решил, что полеты в космос стали будничным делом, пытались перестать награждать космонавтов Звездами. Так, в 2010 году Минобороны дважды возвращало в Центр подготовки космонавтов наградные документы на Максима Сураева, отработавшего в двух длительных полетах. Однако, под давлением общества и, прислушавшись к мнению опытных космонавтов, документы все-таки прошли согласование и Максим получил заслуженное звание.

Единственный космонавт, которому за последние тридцать лет не была вручена Звезда Героя России, – это врач Борис Моруков. Он совершил полет на МКС на американском шаттле "Атлантис" в 2000 году и провел на орбите 11 суток. Он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

На сегодня последним из космонавтов, получивших Звезду Героя, стал Сергей Прокопьев (у него был непростой полет и незапланированный выход в открытый космос). Слетавшие после него Иван Вагнер (вернулся в октябре 2020 года) и Сергей Кудь-Сверчков (вернулся в апреле 2021 года) пока наград не получили.

Тут еще нужно учесть, что профессиональный космонавт готовится к полету минимум шесть лет. Два года общекосмической подготовки, два года – работа в группах и два года – работа по программе полета после назначения в экипаж. Летящие в первый полет уже, как правило, имеют квалификацию космонавт-испытатель.

Юлия Пересильд и Клим Шипенко официально космонавтами не являются. У них статус – участник космического полета. Полет короткий. Никаких работ как космонавты они не проводили (разве что Пересильд выполнила некоторые распоряжения Шкаплерова во время ручной стыковки).

Но, скорее всего, определенные государственные награды кинематографисты получат. По крайней мере я считаю, что это было бы справедливо – Юлия и Клим на самом деле серьезно рисковали – полет в космос – не съемки в павильоне «Мосфильма». И они молодцы - пошли на серьезный риск ради выполнения своей работы – съемок фильма.