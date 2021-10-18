Гугл и дрянная пробка, Чубайс носится, как демон, кельнская сосиска, большой брат Ликсутова, британская старуха и голландская молодуха, добродетельный Гогенцоллерн, Брюссель и Айвазовский

Google запретил монетизировать контент, противоречащий устоявшемуся в научном сообществе мнению об изменении климата Фото: EAST NEWS

В 1872 г. гр. А. К. Толстой написал послание председателю Комитета по печати М. Н. Лонгинову по поводу цензурных запретов на ученые изыскания:

"Брось же, Миша, устрашенья,

У науки нрав не робкий,

Не заткнёшь её теченья

Ты своей дрянною пробкой!".

Тогда председателю Комитета по печати в самом деле не удалось заткнуть, время было вольнодумное, но за полтора века многое изменилось.

Теперь у корпорации Гугл пробка не дрянная, а самая высококачественная. Передовая фирма запретила рекламу и монетизацию контента, который отрицает изменения климата в результате деятельности человека и выбросов в атмосферу. Новая политика компании затронет рекламодателей, издателей и авторов на YouTube, а блокировка контента будет производится как автоматически, так и при участии модераторов.

Столь твердая политика Гугла, очевидно, объясняется глубоко научным подходом, в рамках которого цензоры твердо знают, что надо затыкать. Знает это и спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию А. Б. Чубайс: "Абсолютным консенсусом в мировой научной мысли на сегодняшний день является понимание того, что главной причиной глобального потепления является антропогенный фактор".

Только "человеческое, слишком человеческое" – вот и Грета Тунберг о том же говорит.

Различные же корпоративные новости (например, капитальное сокращение штатов на заводах "Фольксваген") спецпредставитель называет "лишь первыми раскатами грома надвигающегося шторма глобального энергоперехода". Звучит как Песня о спецбуревестнике по устойчивому развитию: "Вот он носится, как демон, — гордый, черный демон бури, — и смеется, и рыдает… Он над тучами смеется, он от радости рыдает!".

Вегетарианские сосиски - дешево, сердито, экологично. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кроме смеха и рыданий глобальный энергопереход имеет гастрономическую составляющую. "В российских магазинах IKEA начали продавать хот-доги с вегетарианскими сосисками — вегги-доги. Сосиски в них сделаны из чечевицы, киноа, лука, моркови, капусты кейла и специй. Углеродный след при производстве таких безубойных сосисок намного меньше".

Такому начинанию уже больше ста лет. Бургомистр г. Кельна Конрад Аденауэр еще в 1916 г. развернул производство т. наз. "кельнских сосисок" из смеси сои, пшеничной муки, кукурузы, ячменя и риса. Дрянь была редкостная – но что же было делать? В блокированной военной Германии к тому времени царил настоящий голод, а в 1916 г. еще и не уродился картофель, основным продуктом питания стала брюква. Приходилось есть и эрзац-сосиски, тем более, что они были крайне экологическими.

Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы М. С. Ликсутов хотя пока еще не вовсем Аденауэр, но тоже тяготеет к передовым новшествам. Введя систему физиономического проезда в метро, при которой с пассажира берут деньги по морде лица, Ликсутов заверил скептиков и маловеров в том, что это не означает слежки за к гражданами в стиле разных антиутопий: "Если вы еще волнуетесь по поводу того самого «Большого брата», то можно быть спокойным — он не следит за нами, а служит вам и открывает все двери".

Как давно замечено, "брак (соответственно и брат) разврату не помеха". Большой брат может служить, а одновременно и следить. Как например охрана важных лиц разом и охраняет, и следит, так что даже и по нужде не сходишь без того, чтобы агент о том не узнал. Так что странно М. С. Ликсутову ограничивать цель стремлений брата.

Больше никакого алкоголя! Фото: EAST NEWS

В королевских домах Западной Европы также наблюдаются оригинальные новшества. Британская королева Елизавета II решила отказаться от употребления алкоголя. Хотя в возрасте 95 лет такое стремление к ЗОЖ, возможно, является уже и запоздалым – "Бабушка старый, ему все равно". Лишний стаканчик уже ничего не изменит.

Тогда как значительно более молодая (17 лет всего) наследная принцесса Нидерландов Амалия обсуждает вместо с и. о. первого министра Марком Рюте то ли теоретический, то ли сугубо практический вопрос не помешает ли ей вступление в половой союз с женщиной занять в случае чего королевский престол. Рюте считает, что все могут короли – не помешает нимало, другие считают, что придется отрекаться.

И в прежние венценосные особы были порой не без изысканности. Генрих III Валуа был прямо-таки злейшим любителем миньонов. Фридрих Великий тоже был по этой части. Но именно по части вступления в однополый брак отличился только император Нерон, женившийся на своем вольноотпущеннике. Другие же как-то обходились без таких строгих формальностей, но теперь пошел такой прогресс, что не забалуешь.

На таком фоне недавняя свадьба Георгия Михайловича Гогенцоллерна в Исаакиевском соборе С.-Петербурга смотрится воплощением старого доброго времени. Оно, конечно, престолонаследие несколько сомнительное, к дому Романовых имеющее слабое отношение. И тем не менее никаких тебе современных чудес. Пустячок, а приятно.

Другим старорежимным начинанием является перепись населения. Если не в духе "В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле", то по крайней мере, как в застойные годы Л. И. Брежнева.

Международный аэропорт Симферополь имени И. К. Айвазовского. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Но не все радуются патриархальному обычаю. Брюссель решительно осудил проведение переписи населения в Крыму и Севастополе, хотя, казалось бы, трудно придумать более невинное мероприятие.

Впрочем, если ЕС желает реагировать на любое проявление жизни в Крыму, которое без Украины, то почему только перепись? В Симферопольский аэропорт им. Айвазовского ежедневно прибывает не менее двадцати рейсов, не спрашивающих у Киева разрешения. По случаю каждой посадки Еврокомиссия может штамповать отдельное заявление – брюссельские чиновники будут при деле.