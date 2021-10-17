«Я-смурфик, а она моя зайка!»: Дава признался в любви Аделине Сотниковой

Давид Манукян Фото: Борис КУДРЯВОВ

Фигуристка Аделина Сотникова наконец-то открыла свою ледовую школу «SOTKA SCHOOL». Параллельно спортсменка и ее подруга певица IVKA презентовали совместный клип «Сталь». Над ним работал известный продюсер JanniBiss, он уже реализовывал множество проектов с такими знаменитостями как Cardi B, Offset, 21 Savage, Travis Scott и многими другими. Режиссёром ролика стала Алина Верипя, работа над клипом велась на двух континентах. Главную детскую роль в клипе «Сталь» исполнила Екатерина Васильева, дочь певицы Nataliya. Екатерина органично вписалась в роль и показала эмоции преодоления маленькой девочки на пути к олимпийскому золоту.

Поддержать Аделину и ее продюсера Анастасию Ивку пришли как родные, близкие и друзья, так и звездные коллеги, среди которых были DAVA, Ваня Дмитриенко, Люся Чеботина, ЮрКисс, Виталий Гогунский, Лера Фрост, Надежда Гуськова, Шенкман, OMANY, Екатерина Боброва, Севак, Артём KID, Саша Попова , Better, Анастасия Галкина, олимпийские чемпионы Антон Голоцуцков и Юрий Постригай, а также многие другие знаменитости.

Особенно гостей впечатлил DAVA, который произнес со сцены трогательную речь, а после закружил Аделину Сотникову в романтичном танце.

Артист признался, что за время участия на шоу «Ледниковый период» они так сблизились с Аделиной, что он называет теперь фигуристку «зайкой».

Смотреть видеосюжет IVKA, ADELINA SOTNIKOVA - Сталь (Премьера клипа, 2021)

- Ну это на энергетическом уровне. Она просто зайка. Хорошенькая такая, - признался Манукян.

- А я его Смурфиком зову, - улыбнулась Сотникова.

Манукян поделился, что пока не восстановился после травмы на проекте.

- Чувствую себя нормально, но необходима операция. Не хочу жаловаться, это будет как-то не по-мужски, - подчеркнул блогер.

Напомним: недавно артист покинул проект из-за тяжёлой травмы.

- Позавчера на тренировке на льду у меня в шестой раз вылетела рука, - сообщил тогда Дава в инстаграме. - Теперь у меня планируется операция, и в проекте я участвовать не смогу. Без повязки не получается, хотя не могу ее носить, она мне уже на нервы действует.

Конечно, за несколько часов до съемки найти замену партнерше Давида, олимпийской чемпионке Аделине Сотниковой, не удалось.

- Мне очень жаль, что так все случилось, - отреагировала фигуристка. - До последнего мы надеялись, что Дава сможет выйти на лед, но, к сожалению, это невозможно. Хочу пожелать своему партнеру скорейшего выздоровления.

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