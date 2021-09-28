В день съемки «Ледникового периода» Дава выбыл из проекта после травмы. Замену в пару Аделине Сотниковой пока не нашли

Первую после расставания с Бузовой травму Дава получил во время съемок шоу «Танцы со звездами» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Похоже, проклятье Ольги Бузовой — это не просто фигура речи, шутка или метафора. После травм футболиста Дмитрия Тарасова, бывшего мужа телеведущей, повреждения различной степени не оставляют рэпера и блогера Давида Манукяна (больше известен как Дава).

Первую после расставания с Бузовой травму он получил во время съемок шоу «Танцы со звездами» 24 января 2021 года артист сообщил, что прямо во время репетиции у него вылетело из сустава плечо. Это при том, что Манукян — профессиональный танцор, чемпион России и призер чемпионата мира по бальным танцам.

Фото: "Россия 1"

Блогер выбыл из шоу и, как сам сказал, перенес операцию, после которой «всю ночь тошнило». После этого артист прошел реабилитацию, активно выкладывал танцевальные ролики в инстаграм и Тик-Ток, а еще готовился выступать в восьмом сезоне шоу «Ледниковый период». Давид активно трудился на катке и 28 сентября должен был приехать в съемочный павильон для съемок в ледовом шоу. Но этого не случилось. Прямо перед стартом проекта стало известно, что Манукян снова получил травму.

Что за напасть?!

- Позавчера на тренировке на льду у меня в шестой раз вылетела рука, - сообщил он в инстаграме. - Теперь у меня планируется операция, и в проекте я участвовать не смогу. Без повязки не получается, хотя не могу ее носить, она мне уже на нервы действует.

Конечно, за несколько часов до съемки найти замену партнерше Давида, олимпийской чемпионке Аделине Сотниковой, не удалось.

Аделина в первом выпуске примет участие в шоу за столиком жюри Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Мне очень жаль, что так все случилось, — отреагировала фигуристка. — До последнего мы надеялись, что Дава сможет выйти на лед, но, к сожалению, это невозможно. Хочу пожелать своему партнеру скорейшего выздоровления.

Продюсеры приняли решение, что Аделина в первом выпуске примет участие в шоу за столиком жюри. А до съемок второго выпуска ей подыщут замену. В эфир Первого канала проект «Ледниковый период» выходит в субботу в 17.35.