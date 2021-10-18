Почему Зеленский предлагает обменять главного оппозиционера Украины Виктора Медведчука на своих «патриотов»

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять главу фракции в Раде «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на «действительных героев и граждан Украины», которые отбывают заключение по приговорам судов на территории России. Зеленский рассмотрит вариант обмена своего главного внутреннего врага на своих «героев» - при условии наличия у него, "пророссийского оппозиционера", российского гражданства.

Медведчук, находящийся под домашним арестом под обвинению в действиях против своей страны, ответил оперативно. Он заявил, что у него только один паспорт, и гражданство одно — украинское. И покидать родину он не намерен, а собирается продолжить борьбу за то, чтобы Украина развивалась как нормальное государство с равными правами для всех граждан.

Сайт kp.ru обратился за комментарием к директору Института анализа и менеджмента политики Руслану Бортнику.

- Зеленский и правда считает, что он может «обменять» Медведчука на заключенных в российских тюрьмах «украинских героев», как президент их называет?

- Думаю, что это заявление президента Украины имеет политтехнологические основы и цели. Зеленский пытается сказать, что Медведчук — это россиянин по духу. Что он - часть команды Путина. Что он - не украинский политик, а российский. С другой стороны Зеленский пытается попиарится в «международном» политическом сегменте — мол, мы даже Медведчука готовы отдать в обмен «на настоящих украинских патриотов». Вообще фактор Медведчука в украинской политике казался близок к исчерпанию. С этим что-то надо было дальше делать.

Глава фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Киеву пришла пора что-то кардинально решать с Медведчуком?

- Да. Если сажать его в тюрьму — значит, делать из него героя. А не сажать его - значит, проявить слабость. И для Зеленского и его команды это стало бы идеальным вариантом - если бы Медведчук согласился уехать в Россию, и таким образом исчез из политической жизни Украины. Решив своим отъездом ряд проблем действующей власти...

- То есть заявление Зеленского — не жест доброй воли, а подсказанный политтехнологами, жестко просчитанный шаг?

- Конечно.

- А реакция Медведчука?

- Он обратился к патриотически настроенному электорату своей партии, мол, я - гражданин Украины. И даже из заключения, я буду бороться за светлое будущее Украины. Медведчук подчеркивает: я не боюсь Зеленского, я не боюсь тюрьмы. Он в очередной раз пытается поднять ставки. Привлечь дополнительную толику внимания к нему. Показывает, что он смелый человек.

- Который не боится реального заключения?

- В том числе. На него снова усиливается давление. Прокуратура настаивает на заключении Медведчука в СИЗО. Был суд первой инстанции, будет, скорее всего, и суд второй инстанции. Идут попытки изменить меру пресечения. История получит продолжение. Позиция очень выгодна для Медведчука. Ведь он под прессом, а ОБЗЖ остается главной оппозиционной политической силой страны.

- То есть заявления об обмене сейчас обострят ситуацию на Украине?

— Медведчук пытается разыграть карту смелости и жесткого противостояния власти — то, по чему так соскучился его электорат.

- На Украине это топ-новость?

- Эта новость не то, чтобы в топе, но она активно разошлась. И не прошла незамеченной. Добропорядочные медиа дают эти две позиции — и президента, и Медведчука.

- Ваш прогноз на развитие ситуации?

- Думаю, что Медведчука пытаются заставить дать показания на Порошенко, или уехать в России. И то, и другое это станет политическим самоубийством. В этом противостоянии он все-таки может оказаться в тюрьме...