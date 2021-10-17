Зеленский допустил обмен Медведчука, если бы у него было российское гражданство

Виктор Медведчук Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Украина могла бы рассмотреть обмен лидера партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медведчука на заключенных в России украинцев, если бы политик имел гражданство РФ, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть русское гражданство, к примеру,…тогда бы мы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине», – сказал он в эфире телеканала ICTV

Зеленский сообщил, что никаких предложений с российской стороны по этому вопросу не было, да и не может быть, поскольку Медведчук – «гражданин Украины и к нему применяется украинское законодательство».

Как писал сайт kp.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что идея обмена осужденных украинских депутатов из партии ОПЗЖ, в том числе Виктора Медведчука, на осужденных в России украинцев является исключительно внутриукраинскими делами.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ говорил, что Москва следит за развитием событий вокруг Медведчука, но вмешиваться в них не будет.

Напомним, ранее секретарь украинского СНБО Алексей Данилов заявил о возможности обмена «предателей» из партии ОПЗЖ на осужденных в России украинцев, но отметил, что решение об обмене будет принимать президент Украины.