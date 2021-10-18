Медведчук заявил, что рассуждения Зеленского об его обмене говорят о падении Украины в моральную пропасть

Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук, задержанный по обвинению в госизмене, прокомментировал рассуждения президента страны Владимира Зеленского о возможном обмене задержанного политика на украинцев, отбывающих наказание в России.

"То, что президент, игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, позволяет себе рассуждать об обмене, наглядно демонстрирует, в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украины, и фактически свидетельствует, что страна прекратила свое существование как правовое государство", - заявил Медведчук.

Политик подчеркнул, что предложения об обмене его не интересуют и у него никогда не было никакого гражданства, кроме украинского.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Зеленский заявил, что Украина могла бы рассмотреть обмен Виктора Медведчука на заключенных в России украинцев, если бы политик имел гражданство РФ.

Напомним, Виктору Медведчуку предъявлены новые обвинения по делу о государственной измене. Об этом сообщила на совместном брифинге со Службой безопасности Украины гепрокурор страны Ирина Венедиктова.

Новые обвинения касаются причастности политика к поставкам угля с неподконтрольных Киеву территорий республик Донбасса. Украинские силовики также включили журналистам аудиозаписи телефонных разговоров, где якобы Медведчук ведет переговоры с российскими чиновниками и представителями Донбасса о транспортировке угля.