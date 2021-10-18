Евгений Миронов может сменить Сергея Женовача: Что стоит за этими слухами

Евгений Миронов – выпускник Школы-студии МХАТ, ученик Олега Табакова, можно сказать, его «прямой наследник». Фото представлено пресс-службой Русского концертного агентства

Уже которую неделю театральная тусовка обсуждает тему объединения МХТ имени Чехова с Театром Наций (слава Богу, перестали говорить о слиянии двух МХАТов - Горького и Чехова, и такие слухи гуляли). В анонимных Telegram-каналах пишут: мол, министр культуры Ольга Любимова собирается досрочно расторгнуть контракт с режиссером Сергеем Женовачем. Во главе новой структуры (некое «создание» о шести сценах) будет Евгений Миронов. Ни один официальный источник эти слухи не подтверждает, в Минкульте как будто бы это даже не обсуждают. И тем не менее нет дыма без огня.

Что говорит в пользу этой версии? Действительно, когда-то в здании «Театра Корша» (его занимает теперь Театр Наций) был филиал Московского Художественного. Так что историческая логика в этом есть. Идея объединения двух театров витала давно. Её лелеял Олег Павлович Табаков, который рассчитывал вернуть МХТ здание его бывшего филиала в Петровском переулке.

Объединение логично с точки зрения финансовой целесообразности. Обоим театрам государство выделяет большие бюджеты - по 400-500 миллионов рублей в год. Соединить две статьи расходов в одну было бы комфортнее. Постоянной труппы в Театре Наций нет. Можно было бы ограничиться одной дирекцией. В пользу Евгения Миронова говорит и то, что он – выпускник Школы-студии МХАТ, ученик Олега Табакова, можно сказать, его «прямой наследник».

- Олег Павлович незадолго до смерти вел переговоры с Женей (Мироновым) бесконечно, - говорит сотрудница МХТ, которая проработала в этом театре не один десяток лет и продолжает работать, поэтому попросила не называть ее имени. – Женя наш театр любит, он его знает, он хотел к нам прийти. Но тогда, три года назад, «наверху» ему поставили условия: он приходит один, без команды близких ему друзей-единомышленников, с которыми работает в Театре Наций. И он отказался...

- Почему три года назад на роль худрука возникла кандидатура Сергея Женовача? Он не ученик Табакова, никогда не считался его преемником…

- Надо было спасать СТИ, которым руководит Женовач…

Этот театр - Студия театрального искусства - был создан на частные деньги миллиардера, президента крупной строительной компании Сергея Гордеева. Около десяти лет Гордеев СТИ содержал (вложил в проект $40 млн) и потом передал государству. По слухам, пока Гордеев "кормил" театр, его руководство каталось как сыр в масле и в ус не дуло: одна премьера в год – и хорошо. А после миллиардера надо было самим зарабатывать плюс финансирование государства.

- Прежний министр культуры Владимир Мединский хотел закрыть две проблемы, - продолжает свою версию наша собеседница. - Во-первых, после смерти Олега Павловича Табакова в МХТ должен был прийти человек с репутацией, желательно не из труппы, чтобы не начались внутренние разборки. Во-вторых, надо было спасти «великий и самобытный» СТИ. Объединение МХТ и СТИ, по идее, решало обе проблемы. Формальное объединение произошло, а творческого слияния не случилось. Для Сергея Васильевича (Женовача) Художественный театр так и остался чужим. И многим сегодня это стало понятно. К тому же иногда он ведет себя просто странно…

Я слышала, что Никита Михалков просил предоставить сцену МХТ для своего спектакля «12» (пока здания «Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова» находится на ремонте – Ред.). Женовач ему отказал (спектакль «12» выйдет на сцене МХАТ имени Горького на Тверском бульваре – Ред.). Никита Сергеевич был этим отказом очень изумлен. И даже как будто сказал в сердцах: да, с Женовачём мы что-то ошиблись. Надо быть аккуратней в следующий раз. Может быть, это только слухи, но многие считают, что Михалков распределяет роли не только в своих фильмах, но и в театральной Москве.

Во время визита в театр Министра культуры Ольги Любимовой единственный вопрос, который перед ней поставило наше руководство: нужны деньги на ремонт. Не новый репертуар, не премьеры, волновал только ремонт… Хотя всего семь лет назад он была сделан Табаковым. Но у нашего главного художника Александра Боровского (его считают серым кардиналом) как будто есть свой план реконструкции Московского художественного театра. Министр деньги на ремонт не дала. Зачем переделывать то, что так хорошо сделал Шехтель? Это памятник архитектуры. Говорят, эта встреча произвела глубокое впечатление на Ольгу Любимову.

Но сейчас главное - удержать труппу от раскола. Я слышала, что есть две кандидатуры на пост худрука в МХТ: Евгений Миронов и Константин Хабенский.

- Константин Хабенский тоже хочет руководить?

- Он человек влиятельный. Но его назначение может привести к расколу. Амбициозные артисты его поколения, а таких немало, скажут: почему Хабенский, а не я. И первый, кто так может сказать, - это его лучший друг Михаил Пореченков. К тому же Хабенский – довольно жесткий человек. Женя Миронов, на мой взгляд, всё-таки больше склонен к компромиссу.

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