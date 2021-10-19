Латвия вышла на первое место в мире по числу заболевших коронавирусом

В маленькой республике с населением 1,8 миллиона человек ежесуточно регистрируют более 2000 новых пациентов Фото: REUTERS

По данным американского Университета Джонса Хопкинса (США), ведущего глобальный мониторинг за пандемией, Латвия установила мировой антирекорд: 7679,97 случая заражения коронавирусной инфекцией на миллион населения в неделю. В маленькой республике с населением 1,8 миллиона человек ежесуточно регистрируют более 2000 новых пациентов.

Не так давно коронавирус диагностировали и у президента Латвии Эгилса Левитса.

В понедельник по инициативе премьера Кришьяниса Кариньша было созвано экстренное заседание Совета по кризисному управлению, на котором объявлено, что страна уходит на карантин с 21 октября по 15 ноября. На это время будут закрыты рестораны и бары, парикмахерские, салоны красоты, театры, кино и развлекательные центры. На удаленку уйдут студенты и ученики средней и старшей школы, а вот детские сады и начальная школа продолжат учиться. Для людей останутся доступны продуктовые магазины, аптеки и различные социальные службы. На время локдауна будет действовать комендантский час с 20 вечера до 5 утра.

При этом власти решили не вводить ограничений на въезд в страну, поскольку вирус не так агрессивно распространяется в других странах.

- Наше здравоохранение в опасности, и единственным выходом из этой ситуации остается вакцинация, - напомнил Кариньяш.

На сегодня в стране прошли вакцинацию чуть более 50% жителей, при том, что в странах Евросоюза этот показатель составляет почти 75%.