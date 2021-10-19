Решила для профилактики заразиться "легким коронавирусом" и умерла

Человек болеет коронавирусной инфекцией или легко, или тяжело в зависимости от многих факторов Фото: Олег ЗОЛОТО

Этой историей поделился на своей страничке в Facebook известный врач-невролог Павел Бранд, сопроводив комментарием: «Прислал товарищ, у которого одноклассница погибла несколько дней назад. 42 года…». Женщина умерла от коронавируса. Предыстория такова: мама двоих детей прочитала в интернете очередную “утку” о том, что если человек заразиться коронавирусом от болеющего в легкой форме, то и сам легко переболеет. И повезла семью - в том числе двух дочек – к подруге, которая как раз подцепила вроде бы “необременительный” ковид. В итоге первой загремела в реанимацию 9-летняя дочка. Затем заболел муж и вторая дочка, потом слегла и сама инициатор безрассудного эксперимента. Она до последнего отказывалась от госпитализации, хотя уже задыхалась. Когда же дела стали совсем плохи и муж заставил супругу лечь в больницу, то врачам спасти ее жизнь не удалось. Эту ситуацию мы попросили прокомментировать врача-инфекциониста, руководителя одного из московских медицинских центров Евгения Тимакова.

- Евгений Юрьевич, есть ли хоть какое-то рациональное зерно в попытках получить естественный иммунитет описанным выше образом?

- Логика «если у человека, от которого я заразился, легкий ковид, то и у меня все будет хорошо» в корне неверна. Человек болеет коронавирусной инфекцией или легко, или тяжело в зависимости от многих факторов. От того, какой у него врожденный иммунитет, какую дозу вируса он получил при заражении. Какой штамм коронавируса к нему попал? Генетическая предрасположенность тоже играет роль. Но в первую очередь, это, конечно, вирусная нагрузка. Поэтому и рекомендуются меры по ее снижению, такие как дистанцирование и ношение масок, прежде всего. Поймите, если человек болеет ковидом в легкой форме, это не значит, что он сам передаст соседу маленькую вирусную дозу.

- Значит, иного варианта развития событий быть не могло?

- Давайте посчитаем шансы. Мы знаем, что 80 процентов людей переносят инфекцию в легкой форме, 20 процентов – в тяжелой и среднетяжелой форме, когда болезнь требует госпитализации. Значит, в теории примерно каждый пятый имеет шанс умереть. Из истории, которую вы рассказали мы видим, что с вирусом проконтактировало пять человек, четверо выжили, один умер. Вот вам и наглядное подтверждение статистики на практике.

- Но ведь многие по-прежнему не идут прививаться, исходя из соображения, что естественный иммунитет лучше чем искусственный.

- Скоро будет два года, как коронавирус с нами, и мы видим, что переболевшие заражаются снова. Коронавирус научился обходить иммунные барьеры организма, и не у всех людей естественное течение болезни вызывает стойкий иммунитет. Кроме того, научные работы показывают, что ранние варианты вируса, линейки Альфа и Бета, формировали иммунитет менее стойкий, чем прививочный. Дельта штамм, самый распространенный сейчас, уходит от иммунного ответа. Зато мы точно знаем по всем научным данным: если человек переболел и сделал прививку, то иммунитет у него будет стойкий, он защитит его от тяжелого заболевания и многократно снижает риск смертельного исхода.

- Сегодня статистика бьет все предыдущие цифры по числу заболевших и по смертельным случаям. Чего ждать от четвертой волны коронавируса?

- Я не согласен с тем, что это четвертая волна. На самом деле у нас третья не закончилась. Заболеваемость ковидом в стране не снижалась. По Москве было заметно снижение, но оно было вызвано тем, что люди из столицы поехали отдыхать в регионы, некоторые уехали за границу и не попадали здесь в статистику. Еще часть людей – были на дачах и не обращались к врачам. Вот и все. Никакого снижения еще не было.

Ситуация тревожная и я хочу сказать людям: включите голову! Если не хотите вакцинироваться от коронавируса, то по крайней мере не занимайтесь покупкой сертификатов! Это «убийство» данных по вакцинам, потому что из-за поддельных сертификатов, будут повышаться цифры смертей среди вакцинированных и мы не будем видеть реальной картины. Второе, обязательно снизьте для себя вирусную нагрузку, то есть дистанцируйтесь в транспорте и соблюдайте масочный режим. И поймите подавляющее количество людей в мире неизбежно переболеют коронавирусом. Получить иммунитет можно только или через вакцинацию или через естественное заболевание. Но такие трюки, как намеренное самозаражение коронавирусом – это безумие, игра с огнем.

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