Сергей Лавров ответил на вопрос о судьбе журналиста «КП» Геннадия Можейко

Сергей Лавров ответил на вопрос «Комсомолки» о судьбе нашего коллеги Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос «Комсомолки» о судьбе нашего коллеги — журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко:

— Я уже это комментировал. Мы этот вопрос ставим перед нашими белорусскими коллегами. Продолжаем им заниматься, — сказал Лавров.

Напомним, Геннадий Можейко был автором публикации на сайте KP.BY о перестрелке между минчанином Андреем Зельцером и бойцами КГБ РБ. В статье Геннадий процитировал одноклассницу Зельцера, которая рассказала, каким он был в школьные годы. Заметка была оперативно отредактирована, а затем и вовсе удалена с сайта. Однако на следующее утро сайт «КП в Беларуси» был заблокирован. Геннадий Можейко арестован, ему предъявлено обвинение по двум статьям.

Дискуссионная площадка «Валдайский клуб», на полях которой Сергей Лавров пообщался с журналистами, является самым авторитетным российским форумом по международной безопасности. В нынешнем 2021 году очередное заседание «Валдая» проходит на Красной Поляне (Сочи) и объединяет свыше ста экспертов из более чем сорока стран мира.

По традиции главные заседания проходят в закрытом формате, без присутствия журналистов — так, чтобы зарубежные и российские участники могли максимально откровенно обсудить различные аспекты перехода от однополярного мира к многополярному. 19 октября почётным выступающим на таком закрытом заседании стал Сергей Лавров, донёсший гостям «Валдая» позицию России по ключевым вопросам международной повестки.