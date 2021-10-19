Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика19 октября 2021 18:06

Сергей Лавров ответил на вопрос о судьбе журналиста «КП» Геннадия Можейко

Глава МИД РФ дал пресс-конференцию на полях Валдайского клуба
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Эдвард ЧЕСНОКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сергей Лавров ответил на вопрос «Комсомолки» о судьбе нашего коллеги

Сергей Лавров ответил на вопрос «Комсомолки» о судьбе нашего коллеги

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос «Комсомолки» о судьбе нашего коллеги — журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко:

— Я уже это комментировал. Мы этот вопрос ставим перед нашими белорусскими коллегами. Продолжаем им заниматься, — сказал Лавров.

Напомним, Геннадий Можейко был автором публикации на сайте KP.BY о перестрелке между минчанином Андреем Зельцером и бойцами КГБ РБ. В статье Геннадий процитировал одноклассницу Зельцера, которая рассказала, каким он был в школьные годы. Заметка была оперативно отредактирована, а затем и вовсе удалена с сайта. Однако на следующее утро сайт «КП в Беларуси» был заблокирован. Геннадий Можейко арестован, ему предъявлено обвинение по двум статьям.

Дискуссионная площадка «Валдайский клуб», на полях которой Сергей Лавров пообщался с журналистами, является самым авторитетным российским форумом по международной безопасности. В нынешнем 2021 году очередное заседание «Валдая» проходит на Красной Поляне (Сочи) и объединяет свыше ста экспертов из более чем сорока стран мира.

По традиции главные заседания проходят в закрытом формате, без присутствия журналистов — так, чтобы зарубежные и российские участники могли максимально откровенно обсудить различные аспекты перехода от однополярного мира к многополярному. 19 октября почётным выступающим на таком закрытом заседании стал Сергей Лавров, донёсший гостям «Валдая» позицию России по ключевым вопросам международной повестки.

Сергей Лавров отвечает на вопрос Эдварда Чеснокова о Геннадии Можейко
ОСОБЫЙ СЛУЧАЙСитуация вокруг «Комсомольской правды» в Беларуси