Лавров заявил, что Россия продолжает обсуждать с Минском задержание журналиста «КП» в Беларуси Геннадия Можейко

Лавров заявил, что Россия обсуждает с Белоруссией вопрос освобождения журналиста Геннадия Можейко Фото: Facebook

Российские власти продолжают обсуждать с Белоруссией вопрос освобождения корреспондента «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко. Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос журналиста «Комсомольской правды» Эдварда Чеснокова.

На брифинге Международного дискуссионного клуба «Валдай» Чесноков отметил, что Можейко содержится в белорусской тюрьме, а само издание закрыто.

«Мы этот вопрос ставим перед нашими белорусскими коллегами, продолжаем им заниматься», – ответил Лавров.

Как писал сайт kp.ru, Геннадия Можейко в Беларуси обвиняют, предположительно, в разжигании социальной вражды или розни и оскорблении представителя власти. После того, как в перестрелке в квартире минчанина Андрея Зельцера был убит сотрудник КГБ, Геннадий Можейко опубликовал на сайте белорусской «Комсомолки» заметку, в которой процитировал воспоминания одноклассницы Зельцера о том, каким тот был в школьные годы. Заметку через несколько минут отредактировали, а затем удалили с сайта. Несмотря на это, вскоре сайт белорусской «Комсомолки» был заблокирован, а автор статьи задержан.

Напомним, на прошлой неделе Минский городской суд отказал в удовлетворении жалобы на арест журналиста. Как заявил во время заседания судья, принятое решение обжалованию не подлежит, однако в порядке надзора оно может быть опротестовано.