Журналисту белорусской «Комсомолки» Можейко предъявили обвинение

Журналист Геннадий Можейко.

В понедельник 11 октября следствие всё-таки предъявило нашему коллеге Геннадию Можейко обвинение. Такой вывод можно сделать по тому, что журналист не вышел на свободу, а по белорусским законам обвинение должно быть вынесено не позднее, чем через 10 суток после задержания. (Можейко был задержан 1 октября)

Предположительно Геннадия обвиняют по двум статьям: ст. 130 УК РБ (Разжигание социальной вражды или розни) и ст. 369 УК РБ (Оскорбление представителя власти).

При этом до сих пор Геннадий находится в СИЗО города Жодино в камере с карантином по коронавирусу. Его нельзя посещать адвокатам и родственникам, и даже запрещено передавать передачи.

Поводом к задержанию стала его заметка на сайте kp.by, где одноклассница Андрея Зельцера (убийцы сотрудника КГБ) характеризует последнего в школьные годы как парня, который был всегда за правду и умел постоять за себя, и заявила, что «не знает, что его подвигло на такой шаг». Сама заметка была удалена с сайта через 7 минут после того, как появилась. Но даже несмотря на это, сайт «Комсомольской правды в Белоруссии» kp.by был заблокирован, а сам Геннадий задержан.

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