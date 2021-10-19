"Если бы компьютерные игры отупляли — мы бы уже имели тупое поколение": Ученый объяснил, чем киберспорт полезен для ребенка

Компьютерные игры появились не сегодня и не вчера Фото: Shutterstock

Триумф российской команды в Dota 2 вызвал всплеск обсуждений в СМИ и в соцсетях о влиянии компьютерных игр на развитие подрастающего поколения, и в целом на общество. Сайт kp.ru обратился за комментарием к президенту международной академии диджитал коммуникации, доценту РУДН Андрею Яблонских:

- Что несут компьютерные игры — зло или добро?

- Если бы компьютерные игры отупляли массово — сейчас мы бы имели поколение отупевших. Компьютерные игры появились не сегодня и не вчера.

- Киберспорт — это не обычная компьютерная игра?

- Это командная работа и полноценная соревновательная история. В обычном спорте есть тренер, команда, совершающая физические действия, тактика противодействия противнику. И в киберспорте есть тоже тренер и командная стратегия. Они также внимательно отсматривают действия конкурентов.

- Но нет больших физических усилий.

- Нет, как, например, и в шахматах. И когда говорят о победе наших как о сенсации, дело все-таки не в этом. Впервые в истории международных чемпионатов команда, которая толком не была широко известна на высшем уровне, и точно не являлась фаворитом — победила в самом престижном в мире турнире.

- Там тон задавали китайцы в последнее время?

- Специально не следил, не знаю. Меняются команды, уходят лидеры. Разные люди в разных странах могут использовать разные стратегии для победы. Так вот, победа нашей команды - это большой шаг к тому, что компьютерные игры начнут воспринимать всерьез и у нас.

- Пока же большинство воспринимали киберспорт лишь как развлечение?

- Да, как развлечение, не воспринимая это как нечто большее. Но ведь известно, что чемпионаты по компьютерным играм существовали давно. И их призовой фонд сегодня уже не 10 тысяч долларов — он стал больше, чем у самых крупных и популярных спортивных турниров.

- То есть киберспорт стал не менее крут, чем футбол или хоккей?

- В общем, да. Удивляться популярности и финансовой состоятельности того, что связано с состязаниями в интернете сейчас не приходится. Да, киберспорт сейчас стоит больших денег и люди готовы платить за него.

- Игры такого уровня развивают лучшие спортивные качества в игроках?

- Они могут и отуплять, и развивать. Все очень сильно зависит от конкретного человека и от подхода. Влияет и то, чем он увлекается помимо игры. Если просто играет, и больше ничего - то это грустно. Например, вы играете в настольный теннис и бадминтон и используете одну и ту же подачу, один прием— и вы не развиваетесь, может, даже деградируете. И противник вас прочитывает на раз-два. В киберспорте все то же самое. Если человек развивается — он ищет постоянно новые пути стратегии. Непрерывно следит за тем, что нового появилось.

- Но разве это как то применимо в повседневной жизни?

- В реальной жизни? Те навыки, которые приобретаются в киберспорте — они, пожалуй, применимы в ряде сфер.

- Ну, а куда они инвестируют свои выигранные деньги? Или просто транжирят?

- Судя по их интервью, один из победителей турнира Dota 2 на выигрыш купит квартиру маме. Другой - квартиру сестре. Третий - авто папе. У ребят нормальные человеческие желания.

- Они не оторваны от земли?

- Нет.

- Кто то из киберспортсенов потом делал карьеру в какой-нибудь крупной IT- компании?

- Вряд ли, точно не знаю. Ну, а зачем, если ты успешный киберспортсмен? Они же не разработчики программ. Не айтишники! Такой человек не станет придумывать новые программы. Его, скорее, могут пригласить в качестве консультанта для разработки новых игр.

МНЕНИЯ

Геймеры-миллионеры из Team Spirit: Золотое поколение или компьютерные изгои

По поводу победы нашей команды на чемпионате мира по Dota-2 в обществе высказываются диаметрально противоположные мнения (подробности)

Когда вся жизнь — игра: «Друзей нет, профессии нет, гоняю в «стрелялки»

Как виртуальные убийства превращают наших детей в реальных преступников (подробности)