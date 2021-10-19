Геймеры-миллионеры из Team Spirit: Золотое поколение или компьютерные изгои

Самое страшное - изумление старшего поколения от победы Team Spirit, говорит о том, что мимо миллионов родителей параллельным курсом прошла жизнь их детей Фото: Twitter.com

Российская команда геймеров Team Spirit выиграла чемпионат мира по Dota 2. Для тех, кто не в курсе это популярная компьютерная игра “стрелялка”. Глядя на такое безобразие среднестатистический россиянин перекрестился бы, тяжело вздохнул и в сердцах плюнул - срамота-то какая! Но пятеро чемпионов поделят между собой главный приз - 18 миллионов долларов (призовой фонд всего турнира 40 миллионов зеленых - более миллиона из них получила вторая российская команда, занявшая 5-6 место). Для сравнения триумфатор футбольной Лиги чемпионов - лондонский “Челси” получил в этом году за победу в финале 19 миллионов евро. И от этого обстоятельства уже трудно отмахнуться. Поскольку явление (рождение которого взрослые в очередной раз благополучно прохлопали) явно выходит за рамки формулы “молодежь жизни не знает, с жиру бесится!”

Мнения по поводу того, что у цифрового поколения появился свой вид спорта с многомиллиардными оборотами, высказываются диаметрально противоположные.

Например, глава государства официально поздравил ребят из Team Spirit с заслуженной победой. Но для людей, которые мысленно живут в прекрасной России виртуального прошлого, киберспортсмены это некая разновидность сатанистов. Потому что, ясное дело, компьютерные игры это зло, которое зомбирует наших детей, делает из них инфантильных беспомощных одиночек. Вместо друзей у них - компьютер, работать они не хотят, поэтому сидят на шее у мамы.

Да, что там говорить если даже депутат Госдумы и олимпийский чемпион в конькобежном спорте Светлана Журова выразила надежду, что киберспорт не станет массовым, поскольку дети перестанут заниматься традиционными видами спорта и мы потеряем великих чемпионов.

На самом деле это очень спорный вопрос, что является бОльшим злом: компьютерные игры или профессиональный спорт. Лишь единицы из тысяч детей-спортшкольников смогут зарабатывать, гоняя шайбу, футбольный мяч или другой спортивный снаряд. Остальные - а это 99 процентов - после окончания спортшколы останутся у разбитого корыта. Пока их сверстники грызли гранит науки у них было по 2-3 тренировки в день. Поэтому конкурировать с умниками за место в хорошем вузе могут только единицы несостоявшихся спортсменов. А без хорошего образования найти достойное место в цифровом мире, где правят бал “ботаники”, невероятно тяжело.

Естественно возникает вопрос: а похожи ли чемпионы из Team Spirit на инфантильных аутсайдеров, которые не нашли себя в реальном мире? Этот миф не находит подтверждения. Илья Мулярчук начал работать в 13 лет мерчендайзером в супермаркете, чтобы заработать на мощный компьютер, без него геймер, как без рук. Другой чемпион - Александр Хертек, сдал ЕГЭ по русскому на 89 баллов, а математику и информатику за 90 баллов и поступил на факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ. Третий участник Team Spirit Магомед Халилов поступил в медицинский вуз…

Кто-то скажет: пример этих ребят, станет заразителен для миллионов подростков, которые бросят учиться и навеки сгинут в виртуальном мире Dota 2?

Эта мысль сродни идее запретить бикини, поскольку развратный купальник наверняка самым пагубным образом скажется на нравственности девушек. Дело в том, что эти опасения и инициативы опоздали на много-много лет. Поколение девушек впервые надевших бикини успело состарится. А про то, что в киберспорте можно заработать миллионы, ваши дети знали еще 10 лет назад, когда в 2011 году на чемпионате по Dota 2 в Кельне c призовым фондом в 1 миллион 600 тысяч долларов победила украинская команда NAVI.

В ближайшие дни будет снова много сказано про цифровую зависимость, компьютерное слабоумие и клиповое мышление - понятия, которые существуют в активном лексиконе пользователей социальных сетей. Ученые, однако, не находят им подтверждения. Во всяком случае на Западе, где компьютерная революция началась на 20 лет раньше, нашествия компьютерных идиотов не наблюдается. Наоборот, за талантливыми киберспортсменами идет охота. Потому что они разбираются в цифровых технологиях, на которых основана окружающая нас реальность. Кстати, питерский университет ИТМО - один из лидеров компьютерного образования в России - с 2019 года ввел стипендии для киберспортсменов…

Можно, конечно, игнорировать окружающую действительность. Культивировать ископаемые виды спорта, вроде метания диска или метания копья, не отдавая себе отчет, что они все равно исчезнут. Не замечая, что в ту же олимпийскую программу активно включаются современные виды спорта: серфинг, скалолазание, скейтбординг… Просто потому что мир вокруг нас стремительно меняется, соответственно, меняются люди и их интересы.

Самое страшное - изумление старшего поколения от победы Team Spirit, говорит о том, что мимо миллионов родителей параллельным курсом прошла жизнь их детей - представителей цифровой эры. А взрослые даже не обратили на это внимание. Может пора попытаться, наконец, понять этих зетов и миллениалов?

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