Врач из красной зоны Коммунарки описал типичного пациента ковидного госпиталя

Ковид в России уже выбился в лидеры среди самых смертоносных болезней Фото: REUTERS

Во вторник, 19 октября, в нашей стране зарегистрирован очередной страшный максимум - за сутки от ковида умерли 1015 человек. Заразились коронавирусом 33 740.

Можно ли считать нынешнюю ситуацию в России катастрофической или мы еще не достигли «ковидного дна»? Кто сейчас чаще всего попадает на больничные койки и под аппараты ИВЛ в реанимации? Что происходит с организмом переболевших, какие проблемы чаще всего мучают людей после выписки? Об этом рассказал на своей странице в соцсетях опытный врач, который встал в ряды борцов с коронавирусом с первых дней прихода новой инфекции. Сегодня Василий Купрейчик работает в знаменитой больнице в Коммунарке. Вместе с коллегами он организовал «Штаб АиР» (анестезиологии и реанимации), где занимается разбором сложных случаев и консультированием врачей со всей страны.

«Часть нашей работы может выполняться дистанционно. Часть работы - очная, когда ты посещаешь «красную зону», - поясняет Купрейчик.

ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ ВСЕ БОЛЬШЕ, НО КРЕМАТОРИИ И КЛАДБИЩА ПОКА НЕ ЗАБИТЫ

- В моем личном представлении катастрофа - это полный паралич системы здравоохранения, тела на улице, забитые крематории и кладбища. У меня не складывается впечатления, что мы где-то на этом уровне проблемы, - поясняет врач. По его мнению, катастрофической назвать ситуацию сейчас все-таки нельзя. Хотя, рост именно тяжелых случаев, которые требуют госпитализаций пациентов, в том числе в реанимацию, налицо. И этот рост - серьезный.

Кто сейчас попадает на больничные койки чаще всего? Купрейчик описывает портрет типичного пациента ковидного госпиталя так: человек старше 50 лет, не привитый и не болевший ранее, имеет минимум одну хроническую болезнь - в большинстве случаев это ожирение, диабет и (или) гипертония.

Молодых пациентов стало больше, чем при уханьском штамме, однако летальные исходы для них все еще редкость, отмечает медик. И на то есть три причины. Во-первых, молодой организм в любом случае крепче и лучше справляется с любыми болезнями. Во-вторых, у молодежи меньше тяжелых хронических болезней. А третий плюс дает нынешняя мода на ЗОЖ: «молодые сегодня лучше занимаются своим здоровьем, чем люди 30-40 лет назад - те самые, которым сегодня >50-60», - констатирует Купрейчик.

КАК ДОЛГО ПРОДЛЯТСЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИЕ «АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ»

Многие недоумевают: почему уже после прихода агрессивного Дельта-штамма в нашей стране все-таки был спад заболеваемости к концу лета, а потом опять начался всплеск, да еще какой. И как долго еще будут продолжаться такие «американские горки»?

«Так текут пандемии. Волнами. То вверх, то вниз», - поясняет эксперт. И перечисляет основные причины:

1. Недостаточное количество людей получили иммунитет в результате перенесенной болезни или вакцинации. Это позволяет возбудителю инфекции перепрыгивать с одного человека на другого, попутно мутируя и развиваясь.

2. Социальная сущность человека. Дело тут не только в усталости от требования постоянно соблюдать неведомые прежде санитарные правила, в первую очередь носить маски. Дело в том, что наше лицо, мимика - маркеры настроения, напоминает Василий Купрейчик. Жить с маской, работать с маской психологически очень тяжело, признает врач. Поэтому люди дают себе послабление.

«Тут послабление. Там послабление. И начинается новая волна. За ней еще. И так, пока достаточное количество популяции не получит свой иммунитет от болезни. Вопрос лишь в цене, которую придется за этот иммунитет заплатить», - подчеркивает врач.

Сейчас счет идет уже на тысячу жизней каждые сутки.

ЗАГАДКИ ПОСТКОВИДА

Прошлым летом во врачебном сообществе впервые стали обсуждать странности состояния выздоровевших людей, рассказывает доктор Купрейчик. У пациента отрицательный ПЦР, на КТ картина нормальная, выросли антитела G, которые сигналят о приобретенном иммунитете к коронавирусу. А человек жалуется, что не может вернуться к прежнему уровню жизни. «Дайте организму время, все восстановится, пейте витамины», - вспоминает врач типичные рекомендации своих коллег.

А потом стали появляться результаты научных исследований. Авторы одного из них, итальянские медики, взялись наблюдать за состоянием 143 человек, перенесших ковид в период с 21 апреля по 29 мая 2020 года. Срок наблюдений составил 60 дней после появления первого симптома болезни.

- Люди там были разные, в том числе те, кто выжил после тяжелой респираторной поддержки (ИВЛ). Вывод наблюдения такой: спустя 60 дней после первых симптомов или 36 дней после выписки 87,4% людей испытывали хотя бы один симптом болезни, обычно слабость или одышку, - сообщает Купрейчик. То есть, несмотря на формальное выздоровление, продолжали страдать практически 9 человек из 10-ти.

С тех пор накапливаются все новые данные, и сегодня мы четко видим, что после перенесенной болезни может сохраняться снижение уровня качества жизни за счет тех или иных симптомов, продолжает эксперт. Для тех, кто прошел через реанимацию, ИВЛ это объяснимо. У этих пациентов развивается так называемая постреанимационная болезнь, поясняет доктор Купрейчик. Но вот как объяснить долгосрочные проблемы со здоровьем у тех, кто болел легко, остается загадкой, признает врач.

Основные гипотезы сегодня такие:

- Фактически постковид это посттравматическое расстройство, следствие тревоги, депрессии, астении.

- На самом деле инфекция переходит в скрытую стадию - «Вроде бы и не убивает, но и жить нормально не дает», - описывает Купрейчик.

- Причина постковида - микротромбозы, микровоспаления в кровеносных сосудах, которые пронизывают наши органы.

- Вирус повреждает мозг, и после болезни этот орган «никак не придет в себя».

Однако, по большому счету, это все лишь фантазии, подчеркивает врач. «Все данные, что я читал, не позволяют найти однозначный ответ… Думаю, четкий ответ … мы узнаем позже», - заключает доктор Купрейчик.

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«Кругом смерти, а русский человек беспечен»

Ковид в России уже выбился в лидеры среди самых смертоносных болезней, отмечает врач. Фактически мы живем, как в разгар чумного мора, но на улицах, в торговых центрах и других общественных местах продолжается пир. Толпы людей без масок нос в нос друг к другу. Почему подавляющее большинство россиян не особо беспокоится и живет, как ни в чем не бывало, задается вопросом Василий Купрейчик. И объясняет опасную беспечность: «Это менталитет. Это то, что записано у нас в крови. Потому что живем сегодня. А завтра... Будь что будет. Там посмотрим... Мы люди, играющие в короткую».

А вы согласны?

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