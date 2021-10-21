Елена Степаненко: Желаю разлучнице Брухуновой счастья и здоровья!

Елена Степаненко после развода преобразилась. Фото: Личный архив

Московский городской суд 18 ноября рассмотрит жалобу Елены Степаненко на раздел имущества, нажитого ею с Евгением Петросяном за 30 лет их брачного союза. Супруги развелись в 2018 году, но до сих пор делят свое состояние. Юмористка недовольна, что суд отдал бывшему мужу полную коллекцию картин, книг, антиквариата, которые они вместе собирали всю жизнь.

Но если финансовые вопросы все еще вызывают у нее нарекания, то о расставании с Петросяном она больше не сожалеет. И даже говорит знакомым, что словно скинула с плеч тяжелый груз - характер у комика, по отзывам, не самый покладистый. Елена простила мужа, променявшего ее на молодую помощницу Татьяну Брухунову, и теперь даже ставит в церкви свечки за здравие экс-супруга.

«Ослабела от нервных расстройств»

Почти три года после развода Елена и слышать не желала про новую жену Петросяна, разрушившую ее брак. Юмористка не могла простить предательства, ведь поначалу Брухунова работала у Степаненко, жила в ее квартире, а потом заняла ее место возле комика. В окружении юмористки имя новой пассии было под запретом, но теперь звезда не так болезненно реагирует на вопросы о бывшем муже и его молодой жене. В этом мы убедились во время недавней съемки юмористической программы «Измайловский парк» сатирика Лиона Измайлова. Накануне концерта шли разговоры, что Степаненко может не приехать, поскольку расстроена будущими судебными неурядицами.

- По моим сведениям, Елена сейчас ослабела от нервных расстройств, связанных с несправедливым, по ее мнению, дележом совместно нажитого имущества, - рассказал «КП» режиссер Анатолий Демидов. - Еще вчера она лежала под капельницами, проходя курс лечения. Плоховато себя чувствовала, была слабость, давление. Слава богу, не коронавирус. Но Елена крутейший профессионал. Приехала и сорвала заслуженные аплодисменты. Я был очень рад увидеть Елену в превосходной форме. Она вышла на сцену легкой походкой, на высоких каблуках, помолодевшая и еще больше похудевшая.

«Ваганычу впору кусать локти»

Степаненко как-то обмолвилась, что трудный развод обошелся ей тяжело, сказался на здоровье, которое пошатнулось из-за сильных переживаний. Врачи заявили, что еще с полгода пережитые стрессы будут давать о себе знать. Но в целом Степаненко ожила, улыбается, она по-прежнему востребована. Сейчас у нее появился новый репертуар. Пока ее «бывший» жалуется в соцсетях на нехватку литературного материала, к Елене стоит очередь из авторов, желающих писать именно для нее. После разрыва с мужем она продолжительное время эксплуатировала тему измен, разводов, дележки имущества. А сейчас, например, вышла с новым монологом о трех подругах в зрелом возрасте, которые пошли вместе в баню и голышом принялись философствовать о перипетиях жизни. В финале Степаненко призвала женщин ее возраста ни при каких обстоятельствах не сдаваться, не опускать руки, не ставить на себе крест, а наоборот, следить за собой и развиваться.

- Я был восхищен тем, как Степаненко перевоплощается, - поделился впечатлениями Демидов. - По мне, так Степаненко намного интереснее новой жены Петросяна, от которого стали дистанцироваться многие артисты после того, как он обошелся со Степаненко. Вообще создалось ощущение, что Елена освободилась от какого-то гнета. Бывший муж, мне виделось, ее подавлял, что сдерживало раскрытие ее таланта. Например, помню, был случай, когда, вернувшись со сцены, Петросян ее ругал, мол, почему ты не подала мне реплику. «Женечка, так я ждала первую реплику от тебя», - объясняла Елена. Сейчас ей не надо ни под кого подстраиваться. Наоборот, все крутится вокруг нее. На наших глазах у Степаненко рождается абсолютно новый сценический жанр - темы о судьбах зрелых женщин, их жизни без уныния. Они и на самом деле еще молоды и красивы, а сама Степаненко подает пример. И говорит, что верит в любовь, и еще может ее найти.

76-летний Евгений Ваганович счастлив с новой семьей. Фото: Instagram.com

Под финал концерта Елена устала и торопилась. Ее сопровождали двое крепких сорокалетних мужчин - один нес костюмы, другой букеты от зрителей.

- Елена Григорьевна, вы просто цветете сейчас! Довольны своим выступлением? - задали мы ей вопросы.

- Спасибо большое. Да. Именно так - развод пошел мне на пользу! У меня все хорошо.

- Скажите, что бы вы сейчас хотели пожелать разлучнице Брухуновой?

- Ей - здоровья, счастья и радостных дней, - не моргнув глазом, с улыбкой ответила Елена Степаненко. И поспешила к своей машине.

- Брухунова, пожалуй, поперхнется, когда услышит добрые слова в ее адрес от той, которую так серьезно обидела, - уверен Анатолий Демидов. - А Петросяну впору кусать локти, глядя на то, какую яркую, талантливую женщину и артистку он потерял. Но развод определенно дал новый импульс Степаненко.

КСТАТИ

Молодая избранница зовет юмориста Волшебником

В сентябре Евгению Вагановичу исполнилось 76 лет. В день своего рождения Петросян показал в Инстаграме новое фото с молодой женой и маленьким сыном Ваганом. 32-летняя Татьяна Брухунова тоже поделилась на своей странице совместным снимком с супругом. «С днем рождения, Волшебник!» - поздравила Татьяна мужа.

Развод Петросяна и Степаненко спустя 30 лет брака отрезал юмориста от прошлой семьи: дочь комика Викторина отвернулась от отца и оборвала с ним отношения. Она заняла сторону Степаненко (мачехи, вырастившей ее после ранней смерти матери), к ней примкнули ее дети - внуки Петросяна. Больше трех лет юморист и его дочь не общаются. 52-летняя Викторина живет в Америке, но приезжает в гости в Москву, останавливаясь у Степаненко. По словам знакомых, сейчас Елена, смягчившаяся по отношению к бывшему мужу, уговаривает приемную дочь помириться с отцом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Что экс-супруги делят в суде?

В жалобе Елены Степаненко речь идет о разделе нескольких квартир, десятков картин и автомобилей. По последним данным, спорное имущество, включая недвижимость, достигло суммы в пределах 8 миллионов долларов. Ранее суд решил оставить коллекцию картин за Петросяном неделимой. Степаненко отошла самая большая квартира (площадью 512 кв. м в центре Москвы) и собрание книг. С таким разделом бывшая жена не согласилась и обжаловала решение в вышестоящей инстанции.