Елена Степаненко поделила имущество с Евгением Петросяном и пропала Фото: СОЦСЕТИ

В середине июня 2021 года суд разделил имущество Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Громкий процесс продолжался без малого три года. После судебных тяжб о Елене Григорьевне вот уже два месяца ничего не слышно. Сердобольные россияне забили тревогу. Артистка пропала.

Многочисленные поклонники обратили внимание, что Елена Степаненко совсем не появляется на публике. Фанаты бьют тревогу, не понимая, куда исчезла бывшая жена Евгения Петросяна.

Раньше она хотя бы появлялась в шоу "Еще не вечер!" на телеканале "Россия 1", где была ведущей. К ней в эфир приходили знаменитости. Однако в мае показ новых выпусков прекратили. Поползли слухи, что шоу могли закрыть.

Сама же Елена Григорьевна предпочитает вести закрытый образ жизни. Когда проходили съемки программы, она активно выкладывала видео в блоге. Но сейчас в аккаунте прославленной юмористки полный штиль.

Самые преданные поклонники даже наведались в храм, где обычно бывает артистка. Однако и там не смогли застать свою любимицу. Меж тем некоторые россияне выказывают предположение, что четвертая жена известного юмориста готовится к новым судебным слушаниям. Дело в том, что в конце июня она обжаловала раздел имущества с Евгением Вагановичем.

"В ходе процесса она согласилась поделить имущество пополам. Но, очевидно, что итог ее не устроил, поскольку изначально требования были завышенными и постоянно уточнялись от заседания к заседанию", - делился адвокат сатирика Сергей Жорин.

Напомним, Евгений Петросян и Елена Степаненко пробыли в законном браке почти 30 лет и за это время многое успели нажить. На финальном слушании Елена Григорьевна очень настаивала, чтобы картина под названием "Старый дуб", включенная в опись, досталась именно бывшему мужу. Правда, Фемида решила иначе. Сама Степаненко стала счастливой обладательницей книг "Современные психопаты" и "Оккультизм и сексуальность". Список всех ценностей экс-супругов занял порядка тысячи листов. Самым дорогостоящим активом, к слову, стала квартира в Зачатьевском переулке площадью 516 метров, из которой Петросян планировал сделать музей. Однако в апартаментах обосновалась Степаненко. Делили бывшие супруги две больше квартиры в Сеченовском переулке, еще две - на Ростовской набережной и однушку в Большом Кондратьевском.