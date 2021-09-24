Образы инстадивы не оставляют равнодушными никого Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Молодая жена Евгения Петросяна все успевает. Татьяна Брухунова, родив именитому супругу сына Вагана, не стала засиживаться в декрете. Девушка ведет все концертные дела Евгения Вагановича, его соцсети, тщательно следит за здоровьем избранника. Не забывает она и общаться с поклонниками. Татьяна давно признана модной иконой. Однако не все ее подписчики восхищаются умением Брухуновой выглядит как с обложки глянца.

Татьяна Брухунова известна своей любовью к необычным дизайнерским вещам. Образы инстадивы не оставляют равнодушными никого. Брухунова часто сталкивается с критикой в свой адрес. Она не раз признавалась, что за несколько лет травли научилась спокойно воспринимать обидные слова в свой адрес. Однако на днях у молодой жены Евгения Петросяна сдали нервы, девушка разразилась гневной отповедью.

"Два дня назад я выложила фотографию в ленту, которая натолкнула меня на мысль, что люди редко задумываются о том, что пишут в соцсетях. Вот честно. Каждый пятый комментарий выглядит так: «Как Вы похожи с Лизой Боярской» и еще добрая сотня интерпретаций этого умозаключения. Разумеется, сравнение с красивой женщиной мне приятно, но почему так примитивно?", - задалась вопросом девушка в блоге.

Она не понимает, для чего люди ей пишут о сходстве с известной актрисой. "То есть, по его мнению, я не в курсе, что у актрисы Боярской есть ямочки? Или он первый, кто открыл мне «тайну»? А то, что перед ним это написано десять раз, он не видит?! ", - гневается красавица.

После чего и вовсе огорошила народ словами, которые от нее мало кто ожидал услышать: "Есть такое стихотворение: «Люди читают ж...й». Кажется, не только читают ею".