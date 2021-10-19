Строители-кавказцы и массажист из Сирии: что известно о трех приезжих, пристававших к женщине в «Текстильщиках»

Али Исаев и Алаа Шахин, пожалуй, самая колоритная личность в этой компании Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

История Романа Ковалева, который заступился в метро за девушку и был избит, активно обсуждается вот уже две недели. Спустя несколько дней после того ЧП в столичной подземке произошел еще один похожий случай с участием приезжих джигитов. И там тоже возбуждено уголовное дело по серьезной статье. Хулиганы задержаны. Но имен этих новых драчунов, в отличие от «дела Ковалева», официально никто не называет, лиц не показывает. Почему?

КАК БЫЛО ДЕЛО

Хронология двух стычек.

Дело Ковалева

4 октября. В вагоне метро между станциями «Партизанская» и «Измайловская» трое молодых кавказцев избили 25-летнего Романа Ковалева. По словам очевидцев, парни вели себя очень громко, задирали других пассажиров и начали приставать к девушке. Сидевший рядом Ковалев сделал замечание. Затем его повалили на пол и начали бить. Парень попал в больницу. Диагноз - сотрясение, перелом носа, перелом костей лица.

5 октября. Видео с избиением Ковалева, снятое очевидцами, попало в СМИ.

6 октября. Отморозков находят и задерживают в Москве. Все трое - уроженцы Дагестана, в Москву приехали на заработки. Это Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков. При задержании горячие парни даже умудряются угрожать полицейским ножом и перцовым баллончиком. Выясняется, что ранее они уже были фигурантами уголовных дел по кражам и дракам.

7-11 октября. Следственный комитет возбуждает на дагестанцев уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» (максимальное наказание - до 18 лет) и «Применение насилия в отношении представителей власти» (до 5 лет).

Перепалка в «Текстильщиках»

12 октября. Похожий инцидент на станции «Текстильщики». Снова уроженцы Северного Кавказа, пристающие к девушке в вагоне метро. На этот раз за москвичку вступается большая группа пассажиров. При этом дебоширы пытаются подраться с несколькими парнями-славянами. И даже на сотрудников полиции, которые встречают приезжих на платформе, не особо обращают внимание.

13 октября. Троих приезжих и одного москвича, который отбивался от них в вагоне, по решению суда оштрафовали за мелкое хулиганство. Каждый заплатил по 1 тысяче рублей. Однако в эту историю снова вмешивается Следственный комитет. Возбуждается уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц» (наказание - вплоть до лишения свободы на 7 лет).

16 октября. Трое приезжих арестованы и отправлены в СИЗО на два месяца.

ЖИВЕТ В МОСКВЕ 10 ЛЕТ

Итак, вот что удалось выяснить о хулиганах с «Текстильщиков».

В составе этой троицы – действительно двое уроженцев Северного Кавказа и один… сириец.

36-летний Алаа Шахин, пожалуй, самая колоритная личность в этой компании. В Москве живет около десяти лет. KP.ru удалось пообщаться с одной из его знакомых.

- Шахин родом из небольшого портового городка Банияс, который после начала гражданской войны в Сирии был захвачен исламистами, - говорит женщина. - Он рассказывал, что после этого уехал в Россию. Здесь у него еще с советских времен живут какие-то родственники.

По словам нашей собеседницы, в Москве сириец работал массажистом. По крайней мере, раньше.

- Он религиозный?

- Да не сказала бы. Мы уже несколько лет не общались, но вообще Шахин всегда был не против выпить, от алкоголя не отказывался…

При этом двое друзей сирийца, с которыми он попал в нехорошую ситуацию в метро, в Москве работают на стройке. По словам очевидцев, самым агрессивным из всей тройки был 27-летний Али Исаев - он сначала пытался «заломить» одного из парней, заступившихся за девушку, а потом, когда поезд остановился, тащил его из вагона. Пассажиры, конечно, обалдели от наглости - в этот момент Исаева оттаскивали сотрудники полиции, но джигит плевать на них хотел.

Третий участник «группы лиц» - 30-летний Арсен Салихов.

ТРИО ЖДЕТ РЕАЛЬНЫЙ СРОК?

19 октября Следственный комитет сообщил, что расследование завершено в кратчайшие сроки. Материалы направлены в прокуратуру. Если там согласятся с квалификацией, дело вскоре должно отправиться в суд.

Третий участник «группы лиц» - 30-летний Арсен Салихов

При этом некоторые юристы со статьей обвинения не очень-то согласны. Объясняют: никто не спорит, что приезжие парни зашли за берега, но если, мол, строго по букве закона… Никого не избили (точнее, не успели), не скрывались (точнее, не смогли).

- На мой взгляд, «уголовного» хулиганства в действиях троицы нет, - говорит kp.ru адвокат, эксперт правового Ютюб-канала «Фрейтак Медиа» Вадим Багатурия. - Их поведение можно рассматривать исключительно, как хулиганство административное, что влечет совершенно иные правовые последствия. (По административной статье троицу, напомним, уже штрафовали, - Авт.). Однако, учитывая резонанс, приданный случаю председателем СК, шансы получить судимость, или даже реальные сроки, высоки.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.

КСТАТИ

Драка на «Молодежной» осталась без последствий

Интересно, что в тот же вечер, когда Салихов, Исаева и Шахин пытались почесать кулаки на «Текстильщиках» (12 октября), на другом конце города произошел еще один инцидент с участием местных и приезжих. Только про него никто не написал. На «Молодежной» схлестнулись двое москвичей и два парня из Чечни. Как говорят очевидцы, там тоже кто-то к кому-то приставал и молодые мужчины немного поколотили друг друга. Но никаких уголовных дел не было. Потому что доставленные в отдел полиции драчуны обоюдно отказались писать заявления.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пассажирку накажут за мат?

После потасовки на «Текстильщиках» под «административку» попала и одна из пассажирок. Женщина, как говорят, первой заступилась за девушку, к которой приставали дебоширы, и начала им высказывать. На видеозаписи, которую сделали в момент прибытия сотрудников полиции на платформу, запечатлены несколько матерных фраз, которыми москвичка выпроваживала горячих парней из вагона. В полиции на нее тоже завели протокол об административном правонарушении - за нецензурную брань в общественном месте. Женщине грозит штраф. Но пока, насколько известно, решения нет - прокуратура изучает, насколько справедливо в данном случае оформлен протокол.

- Проверка еще не завершена. Как будут новости, мы тут же опубликуем их на сайте, - сообщили kp.ru в Прокуратуре Москвы.

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