Ольга Бузова ответила театральным хейтерам: «Я буду продолжать играть во МХАТе!»

Ольга Бузова. Фото: Иван МАКЕЕВ

В середине июня во МХАТе им.Горького отгремела премьера спектакля «Чудесный грузин».

В роли певицы Бэллы Шанталь театралы увидели поп-звезду Ольгу Бузову. И понеслось... Мол, как так, почему шоу-бизнес пролез на академическую сцену, традиции порушены, в какие колокола бить и тд. Дошло это безумие до разговоров о том, что якобы Бузова со скандалом покинула театральные подмостки. Однако, став гостем Радио «Комсомольская правда», артистка опровергла эти наветы.

- Я не ожидала, что настолько много грязи на меня польётся, - объяснила Kp.ru Ольга Бузова. - Если я буду каждое свое действие рассматривать с точки зрения, что подумают обо мне люди, я бы, наверное, так не рисковала и столько бы событий в моей жизни не происходило.

И для меня был очень большой шок и очень большой стресс, когда я после премьеры услышала столько хейта в свой адрес. Я никогда не смогу привыкнуть к этому негативу. Для меня это ненормально. Я ничего плохого никому не сделала, я ни у кого не забрала эту роль.

- На самом деле ты не побоялась посмеяться над собой. Потому что роль-то комическая, - заметила в беседе с Ольгой Бузовой спецкор kp.ru Мария Ремизова.

- Я ее сделала такой,- подчеркнула артистка. - Вообще роль очень серьезная, я играю шпионку Беллу Шанталь. Я спасаю Сталина в Батуми, в Грузии в 1907 году. Ничего себе, комическая...Ну, если это смешно… Я просто сделала эту роль под себя. Каждая актриса, она проживает роль по-своему. Другой бы сыграл, возможно, по-другому. Мы очень долго искали эту грань между серьезностью и юмором.

- Ты не пожалела, что согласилась?

- Нет. Я вообще ни о чем никогда не жалею. Недавно мне мама прислала фразу, я ее постоянно сейчас говорю. Я знаю, почему мы ошибаемся постоянно. Знаешь, почему?

- Почему?

- Мы живем эту жизнь в первый раз. Причем в первый и последний. Поэтому я никогда ни о чем не жалею. Даже, если я совершу ошибку, любая ошибка – это опыт. Поэтому я не жалею. Как я могу жалеть о МХАТе? Более того, я буду продолжать играть во МХАТе.

- Ты все-таки вернешься на сцену МХАТа?

- А я никуда не уходила.

- Так мы читаем в Яндексе, мол, Ольгу Бузову убрали из спектакля...

- Что вы читаете? Читайте всё только у меня в Инстаграм и в «Комсомолке».

- Я никуда не уходила. Я очень бы хотела получить еще образование театральное. Я чувствую, что мне не хватает школы жизни, что есть навыки, которыми бы я хотела обладать, - рассказала kp.ru Ольга Бузова.

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