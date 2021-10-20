Совещание Владимира Путина о ситуации с коронавирусом и нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября 2021 года: прямая онлайн-трансляция

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

В среду, 20 октября, после 13:00 начнется совещание Владимира Путина о ситуации с коронавирусом и нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября 2021 года. С такой инициативой к главе государства обратилась вице-премьер Татьяна Голикова. Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию совещания.

19 октября в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом Голикова сообщила, что необходимость введения нерабочих дней продиктована эпидемиологической ситуацией в России. В регионах, где с коронавирусом сложнее всего, Голикова просит рассмотреть возможность отпустить людей на дополнительные выходные уже с 23 октября.

Также вице-премьер предложила работодателям перевести на месяц непривитых работников старше 60 лет на удаленную работу не менее чем на четыре недели и предоставить прошедшим вакцинацию сотрудникам два выходных дня.

Предложение Голиковой уже поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. Он предложил ей доложить об этих мерах Владимиру Путину на заседании, которое состоится 20 октября. Введение дополнительных мер глава правительства назвал вынужденным и необходимым.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин выслушивает доклады оперштаба и правительства о предложении вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по нерабочим дням. Как только Путин примет решение, оно будет опубликовано на официальном сайте президента РФ.